Okko покажет отборочные матчи к чемпионату мира по баскетболу среди женщин-2026

Okko покажет отбор к женскому чемпионату мира-2026.

Okko эксклюзивно покажет отборочные матчи к Чемпионату мира по баскетболу среди женщин 2026 года. Трансляции пройдут с 11 по 18 марта.

Пользователи сервиса смогут следить за играми ведущих сборных мира в прямом эфире и в записи. Комментировать матчи будут Марат Арасланов, Никита Моргунов , Алексей Логунов, Вероника Варламова и Дмитрий Гараненко.

В рамках квалификации Okko покажет встречи с участием США, Франции, Австралии, Канады, Бельгии, Испании, Китая и других команд. Они разыграют путевки на чемпионат мира, который состоится в сентябре.

«Женский баскетбол сегодня стремительно развивается и привлекает все больше внимания болельщиков по всему миру. Квалификация к Чемпионату мира – это всегда особая интрига: здесь решается, какие сборные получат шанс сыграть на главном турнире. Мы рады показать зрителям Okko ключевые матчи отбора и дать возможность следить за борьбой сильнейших национальных команд», – заявил руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа.