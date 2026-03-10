  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Ксавьер Мун: «Летом написал Уэстбруку, мол, похоже, ты собираешься играть в Европе. Он ответил: «Никогда, никогда»
4

Ксавьер Мун: «Летом написал Уэстбруку, мол, похоже, ты собираешься играть в Европе. Он ответил: «Никогда, никогда»

По словам Муна, Уэстбрук никогда не будет играть в Европе.

Защитник «Зенита» Ксавьер Мун, игравший в НБА за «Клипперс» вместе с Расселлом Уэстбруком, в межсезонье обсуждал с ним перспективы переезда MVP-2017 в Европу.

«Я видел все эти слухи и даже написал ему: мол, похоже, ты собираешься играть в Европе. Он ответил: «Никогда, никогда». Он провел 18 лет в НБА, так что я не думаю, что у него есть причина ехать в Европу.

Скорее всего, этого никогда не случится. Он уже сделал все, что нужно, в НБА и вписал свое имя в историю как один из лучших разыгрывающих», – сказал Мун.

Перед началом сезона Уэстбрук подписал 1-летний минимальный контракт с «Сакраменто». На данный момент 37-разыгрывающий является лучшим ассистентом команды, отдавая 6,5 передачи в среднем.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Чемпионат»
logoРасселл Уэстбрук
logoНБА
logoЕдиная лига ВТБ
logoЗенит
Ксавьер Мун
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
- Хочешь в зенит?
- Никогда, никогда
Вестбрук за карьеру заработал больше 300 млн. Зачем ему Европа?
Походу сакраменто будет его последним клубом
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Расселл Уэстбрук (23+11+12) оформил свой третий в карьере трипл-дабл без потерь
9 марта, 07:59Видео
Дуэйн Уэйд: «Все еще считаю Расселла Уэстбрука величайшим игроком в истории «Оклахомы»
7 марта, 20:59
Расселл Уэстбрук вступил в напряженную перепалку с репортерами после 50-го поражения «Сакраменто»
6 марта, 08:46
Рекомендуем
Главные новости
Стивен Эй Смит о рекорде Бэма Адебайо: «Уизардс» позволяют переваривать политику Вашингтона, потому что они еще хуже»
27 минут назад
Энтони Эдвардс: «Кавай Ленард – один из лучших в истории баскетбола, когда он здоров»
49 минут назад
Никола Йокич: «Любой, кто говорит, что в НБА нет защиты, либо не следит за лигой, либо ничего не понимает. Совершеннейшая глупость»
сегодня, 09:45
Кендрик Перкинс: «У меня новое прозвище для Алперена Шенгюна – «Нулевой интерес», из-за его отношения к защите»
сегодня, 09:10
«Надо было больше побеждать». Эй Джей Дибанца прокомментировал проигрыш в борьбе за звание лучшего игрока конференции Big 12
сегодня, 08:57
Илона Корстин о «Финале четырех» в Санкт-Петербурге: «Winline Basket Cup получается очень конкурентным, даже если «Зенит» не попадет, нам удастся сделать яркое спортивное событие»
сегодня, 08:27
Мэтт Боннер о 83 очках Бэма Адебайо: «Не могу согласиться с тем, что это была одна из величайших игр»
сегодня, 08:14
Игрок «Сперс» – Дюрэнту о двойной и тройной опеке: «Не то чтобы ты настолько хорош, просто твои партнеры никакие»
сегодня, 07:34
Ник Янг о сухой реакции Вембаньяма на 83 очка Адебайо: «Он ненавидит американцев»
сегодня, 07:23
Евролига. «Монако» примет «Олимпиакос», «Реал» встретится с «Валенсией» и другие матчи
сегодня, 07:22
Ко всем новостям
Последние новости
Джонни Джузэнг прилетел в Санкт-Петербург
20 минут назад
Армони Брукс о продлении контракта с «Миланом»: «У нас были разговоры. Мне нравится этот город, отличное место, чтобы растить детей»
сегодня, 10:15
Дмитрий Узинский выбыл на 2-4 недели из-за травмы левой голени
сегодня, 09:59
Центровой Мухамет Диуф останется в «Виртусе» еще на один сезон
сегодня, 09:24
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Бельгия сыграет с Китаем, США встретится с Пуэрто-Рико и другие матчи
сегодня, 07:50
«Олимпиакос» наказан штрафом в 7000 евро за поведение фанатов в матче Евролиги против «Панатинаикоса»
сегодня, 06:31
Контракты Куинна Кука в Руанде и Иране сорвались из-за геополитических конфликтов с участием США
сегодня, 04:45
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Австралия разгромила Аргентину, Франция победила Филиппины и другие результаты
сегодня, 03:55
Еврокубок. 1/8 финала. 38 очков Деванте Джонса помогли «Тренто» победить «Венецию» в овертайме, «Тюрк Телеком» выиграл у «Манресы» и другие результаты
вчера, 21:23
Андреас Пистиолис после победы над «Локо»: «Проблему потерь мы решили, но защитой я недоволен»
вчера, 21:12
Рекомендуем