Ксавьер Мун: «Летом написал Уэстбруку, мол, похоже, ты собираешься играть в Европе. Он ответил: «Никогда, никогда»

По словам Муна, Уэстбрук никогда не будет играть в Европе.

Защитник «Зенита » Ксавьер Мун , игравший в НБА за «Клипперс» вместе с Расселлом Уэстбруком , в межсезонье обсуждал с ним перспективы переезда MVP-2017 в Европу.

«Я видел все эти слухи и даже написал ему: мол, похоже, ты собираешься играть в Европе. Он ответил: «Никогда, никогда». Он провел 18 лет в НБА , так что я не думаю, что у него есть причина ехать в Европу.

Скорее всего, этого никогда не случится. Он уже сделал все, что нужно, в НБА и вписал свое имя в историю как один из лучших разыгрывающих», – сказал Мун.

Перед началом сезона Уэстбрук подписал 1-летний минимальный контракт с «Сакраменто». На данный момент 37-разыгрывающий является лучшим ассистентом команды, отдавая 6,5 передачи в среднем.