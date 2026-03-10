Дуэйн Вашингтон пропустит остаток сезона Евролиги

«Партизан » потерял Дуэйна Вашингтона до конца сезона Евролиги. Защитник, вернувшийся в Белград после вынужденного пребывания в Дубае, получил травму икроножной мышцы на первой же тренировке.

Главный тренер Жоан Пеньярройя сообщил, что сроки восстановления игрока составят от четырех до шести недель.

В текущем сезоне Евролиги 25-летний защитник сыграл 23 матча, набирая в среднем 14,9 очка и 2,5 передачи за 22 минуты на площадке. «Партизан» занимает 17-е место с результатом 9-20.