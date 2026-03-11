Док Риверс: «Человек сегодня смог набрать 83 очка?»
Док Риверс отреагировал на исторический перфоманс Адебайро.
Главный тренер «Бакс» Док Риверс после поражения от «Санз» не сразу поверил сообщениям о 83 очках от центрового «Хит» Бэма Адебайо.
Риверс спросил журналистов: «Правда ли, что сегодня человек смог набрать 83 очка?»
Второй результат по набранным очкам в истории НБА вызвал изумление у многих связанных с лигой людей.
Дирк Новицки: «83????»
Джейлен Брансон: «Бро, как?»
Эйжа Уилсон: «История».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Athletic
5 комментариев
Вот если попросят угадать кто набрал 83, то Адебайо на ум придёт....никому
Признаться мы все сегодня немного Док....
