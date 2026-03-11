Док Риверс: «Человек сегодня смог набрать 83 очка?»

Док Риверс отреагировал на исторический перфоманс Адебайро.

Главный тренер «Бакс» Док Риверс после поражения от «Санз» не сразу поверил сообщениям о 83 очках от центрового «Хит» Бэма Адебайо .

Риверс спросил журналистов: «Правда ли, что сегодня человек смог набрать 83 очка?»

Второй результат по набранным очкам в истории НБА вызвал изумление у многих связанных с лигой людей.

Дирк Новицки : «83????»

Джейлен Брансон : «Бро, как?»

Эйжа Уилсон: «История».