«Здорово набрать 83 очка в первой же игре». Эйжа Уилсон вернулась из поездки к рекордному матчу Бэма Адебайо
Эйжа Уилсон была на трибунах в знаковом матче Бэма Адебайо.
Бэм Адебайо набрал 83 очка в присутствии Эйжи Уилсон. Центровые встречаются уже некоторое время.
«Она уезжала на неделю. И жаловалась, что я набрал 10000 очков без нее (в предыдущей встрече). Хотела, чтобы я подождал ее. Так что набрать 83 очка в первой же игре после ее возвращения было здорово.
Наше общение за кулисами, тренировки очень мотивируют. Она меня вдохновляет. Cчастлив ее присутствием в моей жизни», – признался Адебайо.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Chaz NBA
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Один перед девушкой рисанулся, второму повестку в суд. Жизненно...
все ясно, просто перед девушкой понтовался
Какая девушка, такие и понты... Высокие! Красавчики оба!!
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем