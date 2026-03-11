«Здорово набрать 83 очка в первой же игре». Эйжа Уилсон вернулась из поездки к рекордному матчу Бэма Адебайо

Эйжа Уилсон была на трибунах в знаковом матче Бэма Адебайо.

Бэм Адебайо набрал 83 очка в присутствии Эйжи Уилсон . Центровые встречаются уже некоторое время.

«Она уезжала на неделю. И жаловалась, что я набрал 10000 очков без нее (в предыдущей встрече). Хотела, чтобы я подождал ее. Так что набрать 83 очка в первой же игре после ее возвращения было здорово.

Наше общение за кулисами, тренировки очень мотивируют. Она меня вдохновляет. Cчастлив ее присутствием в моей жизни», – признался Адебайо.