Лука Дончич разошелся со своей невестой и будет бороться за опеку над детьми

Лука Дончич подтвердил разрыв с Анамарией Голтес.

Луке Дончичу предстоит борьба за опеку над своими дочерями. Разыгрывающий «Лейкерс» подтвердил разрыв с невестой Анамарией Голтес.

«Люблю своих дочерей больше всего на свете. Делал все, что мог, чтобы они были со мной в США во время сезона, но это было невозможно. Так что пришлось принять сложное решение и разорвать помолвку.

Сделаю все, чтобы они были счастливы», – заявил Дончич.

Словенец не имел понятия, что Голтес подала на алименты в Калифорнии. Источники близкие к ситуации подтвердили, что игрок оплачивал расходы на своих дочерей «без ограничений».

Дончич попытался договориться о переезде невесты в США во время последнего визита после рождения ребенка, но не получил согласия. Ссора привела к вызову полиции, которая не нашла каких-либо правонарушений со стороны словенца. После этого защитник вернулся в США и больше не виделся с семьей.

В конце февраля Дончич обратился в словенский суд, чтобы получить возможность видеться со своими детьми.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
Всё по классике) дважды родила и до свидания) мисссия выполнена
И что теперь не сошлись интересами бывает боже сразу осудить
И тут разговаривает к судьями!
Аномалия Голтес какая-то
Наслушаются всяких психологов самоучек… независимые женщины…
Вот почему он так погрустнел после возвращения
правильно понимаю что расстались из-за того, что подруга не захотела жить в Калифорнии?
Есть же в ЛА передачи по типу Малахова. Надо им срочно брать Дончича в оборот. Такая фактура пропадает
Я думаю, педерачи Малахова списаны с шоу из США. Как всякие камедиклаб и полечудес.
Как и все остальное хайповое
У бывшей просто мозги потекли
Боже что такого расходятся уж бывает всякое в жизне
Комментарий удален пользователем
... По моему, как раз всё предельно предсказуемо.
Ждем экспертное мнение Вультура), который знает как и что правильнт/лучше, но кроме комментов на спортсе не знает, где воплотить эти свои ценные знания))
