Бэм Адебайо: «Уилт, я, а потом Кобе. Звучит безумно»

Шокированный Адебайо отреагировал на набранные им 83 очка в одном матче.

Центровой «Майами» Бэм Адебайо поделился эмоциями после матча с «Вашингтоном» (150:129), в котором набрал 83 очка.

Это второй результат в истории НБА после 100 очков Уилта Чемберлена. Кобе Брайант набирал 81 очко в одной игре.

«Уилт, я, а потом Кобе. Звучит безумно.

Для меня было важно сохранять спокойствие, оставаться сосредоточенным и понимать, что я могу добиться чего-то особенного. Не думал, что это будет 83 очка.

Совершенно нереальный момент. Возможность сделать это дома, перед моей мамой, перед моими людьми, перед домашними болельщиками... это веха в истории, которая навсегда останется в памяти.

До сих пор не могу поверить. Теперь меня будут упоминать вместе с человеком [Кобе Брайант], которым я восхищался в детстве», – признался Адебайо.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Уилт Чемберлен, Кобе Брайант и Бэм Адебайо в фильме "какого ### здесь делает Бэм Адебайо" ))
Ответ bionicman
А реальность иная: Уилт, Лука, Кобе, Бэм в фильме какого хрена тут делает Лука*

* единственный без 80
Ответ bionicman
Тут скорее вопрос, что ты делаешь на баскетбольной ветке, если не знаешь Бэма? За реал наверное болеешь)
Еще не вечер, еще не всех звезд в лазарет отправили и не всех д-лиггеров подписали. Глядишь, кто и выбьет сотку против пятого состава Юты.
Мозгова почему не упомянул?)
Никсберлен, Вашинбайо и Кобронто
Согласен, безумно , Бэм конечно молодец но рекорд какой-то бессмысленный , те это была не Крутая игра в атаке, а просто всю игру тебе дают мяч и еще фолят, какой-то искуственый рекорд
Как здорово что все мы здесь сегодня собрались)
Материалы по теме
«Здорово набрать 83 очка в первой же игре». Эйжа Уилсон вернулась из поездки к рекордному матчу Бэма Адебайо
11 марта, 05:34
Эрик Споэльстра о 83 очках Адебайо: «Великие моменты случаются. Они просто случаются»
11 марта, 05:29
Брайан Киф о 83 очках Адебайо: «Четвертая четверть мало походила на реальный баскетбольный матч»
11 марта, 05:20
Док Риверс: «Человек сегодня смог набрать 83 очка?»
11 марта, 05:11
Рекомендуем
Главные новости
Билли Донован: «От фронт-офиса никаких других инструкций. Выходить и бороться»
8 минут назад
Сильвен Франциско подтвердил интерес со стороны «Олимпиакоса» и «Панатинаикоса»
38 минут назад
НБА. «Торонто» примет «Финикс», «Голден Стэйт» сыграет с «Миннесотой» и другие матчи
46 минут назад
Евролига. «Црвена Звезда» сыграет с «Фенербахче», «Барселона» примет «Хапоэль Тель-Авив»
48 минут назадLive
Серхио Юль стал первым игроком с 700 трехочковыми в истории Евролиги
56 минут назадФото
Майк Джеймс пропустит 2-3 недели из-за растяжения задней поверхности бедра
сегодня, 19:10
Брайан Уиндхорст: «Если «Лейкерс» хотят далеко зайти в плей-офф, ключевым будет 3-е место»
сегодня, 18:22
Турниру конференции Big 12 в NCAA пришлось отказаться от светодиодного паркета из-за жалоб игроков
сегодня, 17:59
Дрэймонд Грин о 83 очках Бэма Адебайо: «Терпеть не могу негласные правила. На часах еще есть время – можно бросать»
сегодня, 17:30
Единая лига ВТБ. 36 очков Джейлена Адамса помогли «Бетсити Парме» победить «Уралмаш»
сегодня, 16:54
Ко всем новостям
Последние новости
Пау Газоль стал послом женского чемпионата мира-2026
26 минут назадФото
Айверсон Молинар стал MVP 1/8 финала Еврокубка
49 минут назадФото
Разыгрывающий Деджон Джарро подпишет 10-дневный контракт с «Мемфисом»
сегодня, 19:05
Евгений Пашутин о матче с «Уралмашем»: «Значимая победа в борьбе за пятое место»
сегодня, 18:42
Антон Юдин о поражении от «Бетсити Пармы»: «Снова позволяем прямым конкурентам слишком много свободы в нападении»
сегодня, 18:35
Защитник Малакай Смит подпишет 10-дневный контракт с «Бруклином»
сегодня, 17:05
Сергей Козин о проходе в финал Кубка России: «Верили в победу и держались вместе до конца»
сегодня, 15:40
Кирилл Елатонцев прошел в 1/4 финала конференции SEC NCAA с Оклахомой
сегодня, 15:25
«Вашингтон» и «Бруклин» потеряли шансы на выход в плей-офф НБА
сегодня, 14:55
Олег Бартунов о матче ЦСКА-2 против МБА-МАИ: «Показали максимум. Неоценимый опыт игры против соперника из Единой лиги ВТБ»
сегодня, 13:07
Рекомендуем