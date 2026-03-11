Бэм Адебайо: «Уилт, я, а потом Кобе. Звучит безумно»

Шокированный Адебайо отреагировал на набранные им 83 очка в одном матче.

Центровой «Майами » Бэм Адебайо поделился эмоциями после матча с «Вашингтоном » (150:129), в котором набрал 83 очка.

Это второй результат в истории НБА после 100 очков Уилта Чемберлена. Кобе Брайант набирал 81 очко в одной игре.

«Уилт, я, а потом Кобе. Звучит безумно.

Для меня было важно сохранять спокойствие, оставаться сосредоточенным и понимать, что я могу добиться чего-то особенного. Не думал, что это будет 83 очка.

Совершенно нереальный момент. Возможность сделать это дома, перед моей мамой, перед моими людьми, перед домашними болельщиками... это веха в истории, которая навсегда останется в памяти.

До сих пор не могу поверить. Теперь меня будут упоминать вместе с человеком [Кобе Брайант ], которым я восхищался в детстве», – признался Адебайо.