Бэм Адебайо: «Уилт, я, а потом Кобе. Звучит безумно»
Шокированный Адебайо отреагировал на набранные им 83 очка в одном матче.
Центровой «Майами» Бэм Адебайо поделился эмоциями после матча с «Вашингтоном» (150:129), в котором набрал 83 очка.
Это второй результат в истории НБА после 100 очков Уилта Чемберлена. Кобе Брайант набирал 81 очко в одной игре.
«Уилт, я, а потом Кобе. Звучит безумно.
Для меня было важно сохранять спокойствие, оставаться сосредоточенным и понимать, что я могу добиться чего-то особенного. Не думал, что это будет 83 очка.
Совершенно нереальный момент. Возможность сделать это дома, перед моей мамой, перед моими людьми, перед домашними болельщиками... это веха в истории, которая навсегда останется в памяти.
До сих пор не могу поверить. Теперь меня будут упоминать вместе с человеком [Кобе Брайант], которым я восхищался в детстве», – признался Адебайо.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
