Леброн Джеймс пропустил третий матч подряд, но должен скоро вернуться в строй
Звезда «Лейкерс» Леброн Джеймс во вторник не смог сыграть против «Миннесоты» из-за артрита левой стопы и ушиба правого бедра.
Во время разминки «Лейкерс» 41-летний Джеймс выполнил свою предматчевую программу и принял решение, что ему нужно больше времени для восстановления перед возвращением.
Главный тренер «озерников» Джей Джей Редик сказал, что состояние Джеймса оценивается в ежедневном режиме. Следующая игра у калифорнийцев состоится в четверг дома против «Чикаго».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
3 комментария
Как будто лучше бы и не торопился.
Не нужно, только ход набрали
ему бы, как и Грину, не выходить на паркет. Сразу усилят свои команды...
