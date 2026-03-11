3

Леброн Джеймс пропустил третий матч подряд, но должен скоро вернуться в строй

Леброн пропустил третий матч подряд.

Звезда «Лейкерс» Леброн Джеймс во вторник не смог сыграть против «Миннесоты» из-за артрита левой стопы и ушиба правого бедра.

Во время разминки «Лейкерс» 41-летний Джеймс выполнил свою предматчевую программу и принял решение, что ему нужно больше времени для восстановления перед возвращением.

Главный тренер «озерников» Джей Джей Редик сказал, что состояние Джеймса оценивается в ежедневном режиме. Следующая игра у калифорнийцев состоится в четверг дома против «Чикаго».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoНБА
травмы
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Как будто лучше бы и не торопился.
Не нужно, только ход набрали
ему бы, как и Грину, не выходить на паркет. Сразу усилят свои команды...
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джеймс, Эйтон и Клебер пропускают матч с «Индианой» из-за травм
7 марта, 04:36
Участие Леброна Джеймса в матче с «Клипперс» под вопросом, звездное трио «Лейкерс» может снова не сыграть вместе
20 февраля, 21:01
У Леброна Джеймса прервалась рекордная серия из 21 попадания в символические пятерки сезона
11 февраля, 04:32
Рекомендуем
Главные новости
Сильвен Франциско подтвердил интерес со стороны «Олимпиакоса» и «Панатинаикоса»
12 минут назад
НБА. «Торонто» примет «Финикс», «Голден Стэйт» сыграет с «Миннесотой» и другие матчи
20 минут назад
Евролига. «Црвена Звезда» сыграет с «Фенербахче», «Барселона» примет «Хапоэль Тель-Авив»
22 минуты назадLive
Серхио Юль стал первым игроком с 700 трехочковыми в истории Евролиги
30 минут назадФото
Майк Джеймс пропустит 2-3 недели из-за растяжения задней поверхности бедра
40 минут назад
Брайан Уиндхорст: «Если «Лейкерс» хотят далеко зайти в плей-офф, ключевым будет 3-е место»
сегодня, 18:22
Турниру конференции Big 12 в NCAA пришлось отказаться от светодиодного паркета из-за жалоб игроков
сегодня, 17:59
Дрэймонд Грин о 83 очках Бэма Адебайо: «Терпеть не могу негласные правила. На часах еще есть время – можно бросать»
сегодня, 17:30
Единая лига ВТБ. 36 очков Джейлена Адамса помогли «Бетсити Парме» победить «Уралмаш»
сегодня, 16:54
«Адреналин, возбуждение, усталость и счастье». Матиас Лессор помог «Панатинаикосу» победить в первом матче после реабилитации
сегодня, 16:50Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Айверсон Молинар стал MVP 1/8 финала Еврокубка
23 минуты назадФото
Разыгрывающий Деджон Джарро подпишет 10-дневный контракт с «Мемфисом»
45 минут назад
Евгений Пашутин о матче с «Уралмашем»: «Значимая победа в борьбе за пятое место»
сегодня, 18:42
Антон Юдин о поражении от «Бетсити Пармы»: «Снова позволяем прямым конкурентам слишком много свободы в нападении»
сегодня, 18:35
Защитник Малакай Смит подпишет 10-дневный контракт с «Бруклином»
сегодня, 17:05
Сергей Козин о проходе в финал Кубка России: «Верили в победу и держались вместе до конца»
сегодня, 15:40
Кирилл Елатонцев прошел в 1/4 финала конференции SEC NCAA с Оклахомой
сегодня, 15:25
«Вашингтон» и «Бруклин» потеряли шансы на выход в плей-офф НБА
сегодня, 14:55
Олег Бартунов о матче ЦСКА-2 против МБА-МАИ: «Показали максимум. Неоценимый опыт игры против соперника из Единой лиги ВТБ»
сегодня, 13:07
Василий Карасев о полуфинале Кубка России: «Провели одну из своих самых невзрачных игр. Приходилось подбадривать крепким словом»
сегодня, 13:00
Рекомендуем