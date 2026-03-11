Леброн Джеймс пропустил третий матч подряд, но должен скоро вернуться в строй

Леброн пропустил третий матч подряд.

Звезда «Лейкерс » Леброн Джеймс во вторник не смог сыграть против «Миннесоты» из-за артрита левой стопы и ушиба правого бедра.

Во время разминки «Лейкерс» 41-летний Джеймс выполнил свою предматчевую программу и принял решение, что ему нужно больше времени для восстановления перед возвращением.

Главный тренер «озерников» Джей Джей Редик сказал, что состояние Джеймса оценивается в ежедневном режиме. Следующая игра у калифорнийцев состоится в четверг дома против «Чикаго».