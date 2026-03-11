20

Эрик Споэльстра о 83 очках Адебайо: «Великие моменты случаются. Они просто случаются»

Споэльстра отреагировал на 83 очка Адебайо.

Главный тренер «Хит» Эрик Споэльстра прокомментировал выступление центрового Бэма Адебайо в матче с «Уизардс» (150:129).

Адебайо неожиданно набрал 83 очка, что стало вторым результатом в истории НБА

«Когда он набрал 50, я подумал, а почему бы ему не добраться до 60-очкового рубежа? И вот 60 очков. Тогда я подумал про 70. После этого момента у меня уже не возникало мыслей убрать его с площадки. Мы просто продолжали идти вперед.

Это был совершенно нереальный матч, безумный вечер. Нам посчастливилось стать частью многих важных моментов на этой арене. И вот еще один. Великие моменты случаются. Они просто случаются. И я благодарен за то, что мы все стали частью и свидетелями этого события», – констатировал Споэльстра.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Athletic
logoЭрик Споэльстра
logoБэм Адебайо
logoНБА
logoМайами
logoВашингтон
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Тебе спасибо что не посадил на банку бэма в середине 4ой четверти
Ответ AEZAKMI228
однако 4ч мало походила на игру, а уж последние 2 минуты, когда хит фолили на вашики чтобы выбить владения - клоунада ради рекорда. 81 Кобе, 73 Дончича в голосину смеются с этого всего, еще и 40+штрафных, процент с игры Бэма ниже 50
Ответ Вадим Ермаков
что мешало другим в истории набрать столько же, если по твоему это так просто? Чемберлен вон вообще унижал коротышек вокруг себя просто закидывая из под кольца, но что-то его рекорд никто не ставит под сомнения
Те кто говорит что это всегдо лишь Вшинг он вспомните где был Торонто 2006
Ответ Артем Павелецкий
Они выигрывали каждый третий матч, Вашингтон каждый четвертый. Плюс время было другое, тогда шёл январь, клубы ещё боролись за что-то, Вашики уже в стадии лютого слива, 100 миллионов Дэвиса и Янга не играют. Бош с Джаленом Роузом играли против Коби.
Ответ Сергей Пузанков
Каждый год есть люто сливающие команды. Почему другие супер-звезды не набивают статистику в марте-апреле на таких несчастных?
Срочное заявление А.Сильвера: " Для более эффективной борьбы против танкующих команд - Вашингтона и Юты все значимые результаты, достижения, рекорды в играх против этих команд аннулируются и не засчитываются. Спасибо за внимание мы делаем лигу лучшей с каждым днём для Вас!"тчк
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
