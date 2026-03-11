Эрик Споэльстра о 83 очках Адебайо: «Великие моменты случаются. Они просто случаются»

Споэльстра отреагировал на 83 очка Адебайо.

Главный тренер «Хит» Эрик Споэльстра прокомментировал выступление центрового Бэма Адебайо в матче с «Уизардс» (150:129).

Адебайо неожиданно набрал 83 очка, что стало вторым результатом в истории НБА .

«Когда он набрал 50, я подумал, а почему бы ему не добраться до 60-очкового рубежа? И вот 60 очков. Тогда я подумал про 70. После этого момента у меня уже не возникало мыслей убрать его с площадки. Мы просто продолжали идти вперед.

Это был совершенно нереальный матч, безумный вечер. Нам посчастливилось стать частью многих важных моментов на этой арене. И вот еще один. Великие моменты случаются. Они просто случаются. И я благодарен за то, что мы все стали частью и свидетелями этого события», – констатировал Споэльстра.