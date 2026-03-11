  • Брайан Киф о 83 очках Адебайо: «Четвертая четверть мало походила на реальный баскетбольный матч»
Брайан Киф о 83 очках Адебайо: «Четвертая четверть мало походила на реальный баскетбольный матч»

Главный тренер «Уизардс» о 83 очка Адебайо против его команды.

Главный тренер «Вашингтона» Брайан Киф отметил, что «Майами» во второй половине встречи играл на рекорд Бэма Адебайо, который в итоге набрал 83 очка.

В конце игры «Уизардс» пытались помешать центровому «Хит» завладеть мячом. Только в четвертой четверти Адебайо выполнил 16 штрафных бросков (всего 43).

«Было зафиксировано множество фолов, 16 штрафных только в четвертой четверти. Мы просто пытались сделать так, чтобы он оказывался без мяча. Адебайо зарабатывал право встать на линию, находясь в 12 метрах от кольца. Я не могу объяснить некоторые из этих решений.

Четвертая четверть мало походила на реальный баскетбольный матч. Но мы должны были лучше контролировать мяч. Стоит признать тот факт, что мы позволили этому парню разыграться, это наша вина», – заявил Киф.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Athletic
Прабабушка рассказывала как одна доярка, у них в колхозе, стала передовицей труда. Все отдали часть своего надоя ей🥛🏀
Ответ Agent Smith
Прабабушка рассказывала как одна доярка, у них в колхозе, стала передовицей труда. Все отдали часть своего надоя ей🥛🏀
Дед проходчиком был. Говорит Стаханов фактически так же получил. Да, он набурил очень много, из-за чего там целая вереница была для поднятия на поверхность угля. Но поделили на стандартную бригаду. Остальные типа не при делах.
3/4 баскетбольных матчей регулярки мало походят на реальный баскетбол...
Ответ Siz170Ter
3/4 баскетбольных матчей регулярки мало походят на реальный баскетбол...
Абсолютно согласен, прям на 300%. Скоро вся регулярка до середины сезона будет похожа на предсезонку, в которой будут играть без защиты и набирать 160:150. И набить 80 очков из условных 160-170 всей команды не составит труда.
Сильные будут играть вполсилы и наигрывать связи и молодёжь. Слабые будут танковать до потери сознания. Барахтаться будут 7-8 команд (как и сейчас) за посев повыше(который в принципе уже особо не решает - условные клипперс/гсв/майами в серии жизни могут дать последний бой).
Причина, по которой практически не смотрю регулярку уже сезонов 5 точно. Обзоры только каких-то принципиальных игр (Денвер-Окла например, Бостон-Сас, если про этот сезон говорить)
Ну и клоуны конечно)
Конечно и так понятно, что не набрать столько очков в равном матче, но устроить такой цирк, это надо постараться...
да весь матч там мало походил на реальный баскетбольный матч больше на симуляцию того как 2 игрока в 2К зарубились где один намного лучше играет
4ч мало походила на игру, а уж последние 2 минуты, когда хит фолили на вашиках чтобы выбить владения - клоунада ради рекорда. 81 Кобе, 73 Дончича в голосину смеются с этого всего, еще и 40+штрафных, процент с игры Бэма ниже 50
Ответ Вадим Ермаков
4ч мало походила на игру, а уж последние 2 минуты, когда хит фолили на вашиках чтобы выбить владения - клоунада ради рекорда. 81 Кобе, 73 Дончича в голосину смеются с этого всего, еще и 40+штрафных, процент с игры Бэма ниже 50
Если бы он не наиграл хорошо, то команда бы проиграла. Так что он нормально отыграл.
