Брайан Киф о 83 очках Адебайо: «Четвертая четверть мало походила на реальный баскетбольный матч»
Главный тренер «Вашингтона» Брайан Киф отметил, что «Майами» во второй половине встречи играл на рекорд Бэма Адебайо, который в итоге набрал 83 очка.
В конце игры «Уизардс» пытались помешать центровому «Хит» завладеть мячом. Только в четвертой четверти Адебайо выполнил 16 штрафных бросков (всего 43).
«Было зафиксировано множество фолов, 16 штрафных только в четвертой четверти. Мы просто пытались сделать так, чтобы он оказывался без мяча. Адебайо зарабатывал право встать на линию, находясь в 12 метрах от кольца. Я не могу объяснить некоторые из этих решений.
Четвертая четверть мало походила на реальный баскетбольный матч. Но мы должны были лучше контролировать мяч. Стоит признать тот факт, что мы позволили этому парню разыграться, это наша вина», – заявил Киф.
Сильные будут играть вполсилы и наигрывать связи и молодёжь. Слабые будут танковать до потери сознания. Барахтаться будут 7-8 команд (как и сейчас) за посев повыше(который в принципе уже особо не решает - условные клипперс/гсв/майами в серии жизни могут дать последний бой).
Причина, по которой практически не смотрю регулярку уже сезонов 5 точно. Обзоры только каких-то принципиальных игр (Денвер-Окла например, Бостон-Сас, если про этот сезон говорить)
Конечно и так понятно, что не набрать столько очков в равном матче, но устроить такой цирк, это надо постараться...