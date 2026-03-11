41

Име Удока о 83 очках Бэма Адебайо: «40 штрафных и «Вашингтон»

Име Удока подколол Бэма Адебайо после рекордного матча.

Главный тренер «Хьюстона» Име Удока критически оценил рекорд Бэма Адебайо в 83 очка.

«Первым делом задаешься вопросом, как это случилось. Из-за его игрового стиля. Посмотрел, он попал только 6 трешек, но бросил около 40 штрафных.

Это все объясняет. И «Вашингтон», – ухмыльнулся Удока.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Chaz NBA
41 комментарий
А как еще это оценивать? Игру Кобе или Дончича с 73, к примеру, многие пересматривают раз в год, а кто эту з.лупу пересматривать в здравом уме будет. Никакого хейта, но рекорды должны не так биться, поэтому всем и накакать на 70 очков Букера.
Ответ MrFrost
А зачем пересматривать 73 Дончича против Атланты, которая вообще не защищалась со 2-й четверти?
Ответ Владислав Поляков
потому что чел провел одну из лучших игр в атаке в истории и эта сама игра была до какого-то момента близкой. Кто же виноват, что видео рекорда Уилта попросту нет?
это же буквально план Хьюстона на сезон , если бы Адамс не выбыл)
ну так пускай шенгюнчик выйдет и 80 наберет, но я чет сомневаюсь
Ответ AEZAKMI228
ну так пускай шенгюнчик выйдет и 80 наберет, но я чет сомневаюсь
Против Вашингтона? Зачем???
Ответ AEZAKMI228
ну так пускай шенгюнчик выйдет и 80 наберет, но я чет сомневаюсь
Ну у него же другой игровой стиль)) Ага, стиль Бэма решает, именно поэтому он даже 30 очков набирает по большим праздникам.
На спортсе бы не затерялся.
Ну по факту.
Это правда. Высосанный из пальца рекорд, чтобы был. Чел за карьеру едва 16 очков в среднем имеет, всего в одном сезоне 20 настрелял... Куда ему до Уилта или Кобе.. Вашик пора уже запретить законодательно... Ещё немного и против них и Вестбрук выйдет 90 очков наберёт.
Ответ scorp19
... И отбирать подборы у игроков Вашингтона, ради исторического трипл дабла.
Ответ scorp19
Это даже не рекорд. Рекорд 100. 😁
Против Вашингтона не считается
Если это так просто, то делай так де, Удока, пускай Шенгюн или Дюрант наберут хотя бы 50 для начала. Но что-то не набирают.
Ответ помада Терезы
У них другие задачи, они хотят титул выиграть. Его не выигрывают такие суперскореры.
Я не понимаю почему такое обесценивание Бэма, как ноунэйма, который смог выбить столько очков?!

Лидер Майами - трехкратный участник АСГ (думаю еще раз 5 за карьеру туда попадет), два золота Олимпиады (и скорее всего будут еще), 5 сборных по защите. Уже лет 5 в топ20 игроков лиги, был два раза в финале и сейчас находится в своем прайме, где продолжает прогрессировать в атаке.

Это звезда уровня Мутомбо или Бэна Уоллеса в рамках истории, но по атакующим навыкам он гораздо сильнее их, за счет чего сможет оставить наследие куда ярче.

То что он набирает по карьере меньше 20 очков обусловлено игровой моделью Майами и его ролью, но с развитие трешки, я думаю, в ближайшие годы на 20 - 22 очка Бэм спокойно выйдет.
Ответ TwistEdNerv
Адебайо не ноунейм как игрок он ноунейм как скорер, у человека лучший результат за карьеру 41 очко, не так много матчей где он даже больше 30 выбивал и тут он выдает 83!! вдвое улучшая свой лучший показатель
просто этот результат показывает что сейчас абсолютно любой игрок любого статуса и роли в команде может побить абсолютно любой рекорд при удачном стечении обстоятельств - тебе надо лишь играть против сливающей сезон танкующей команды без защиты, чтобы твоя собственная команда на тебя играла и получить под 50 штрафных и все рекорд в кармане, поэтому значимость рекорда этим и обесценивается
Ответ bionicman
Новые правила подъехали - если ты не скорер, то не имеешь право рекорды бить)
Никто не знает, как Уилт свои 100 набрал. И как он 50 подборов в среднем по сезону набирал тоже никто не знает и не узнает. Сейчас лига по защите такая же, как была при Уилте. Ну чуть сложнее, конечно, все равно из-за атлетизма. Но в целом просто бегаешь между стоячими палками и пуляешь свободные броски. Все рекорды в атаке сейчас абсолютно неактуальны.
Хотя вот смотрел я матч Кобе еще в 2006 году и ни разу не пересмотрел. Ибо это такое же убогое г.. было. Динозавры точно также вообще не защищались и Кобян бегал вокруг них и наваливал.
Ответ timduncanmacleod
Не набирал он 50 подборов в среднем.
Ответ GansGut1
Точняк, это очки, подборы 27,2 максимум. Один хрен
