Име Удока о 83 очках Бэма Адебайо: «40 штрафных и «Вашингтон»

Име Удока подколол Бэма Адебайо после рекордного матча.

Главный тренер «Хьюстона » Име Удока критически оценил рекорд Бэма Адебайо в 83 очка.

«Первым делом задаешься вопросом, как это случилось. Из-за его игрового стиля. Посмотрел, он попал только 6 трешек, но бросил около 40 штрафных.

Это все объясняет. И «Вашингтон », – ухмыльнулся Удока.