Име Удока о 83 очках Бэма Адебайо: «40 штрафных и «Вашингтон»
Име Удока подколол Бэма Адебайо после рекордного матча.
Главный тренер «Хьюстона» Име Удока критически оценил рекорд Бэма Адебайо в 83 очка.
«Первым делом задаешься вопросом, как это случилось. Из-за его игрового стиля. Посмотрел, он попал только 6 трешек, но бросил около 40 штрафных.
Это все объясняет. И «Вашингтон», – ухмыльнулся Удока.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Chaz NBA
это же буквально план Хьюстона на сезон , если бы Адамс не выбыл)
Лидер Майами - трехкратный участник АСГ (думаю еще раз 5 за карьеру туда попадет), два золота Олимпиады (и скорее всего будут еще), 5 сборных по защите. Уже лет 5 в топ20 игроков лиги, был два раза в финале и сейчас находится в своем прайме, где продолжает прогрессировать в атаке.
Это звезда уровня Мутомбо или Бэна Уоллеса в рамках истории, но по атакующим навыкам он гораздо сильнее их, за счет чего сможет оставить наследие куда ярче.
То что он набирает по карьере меньше 20 очков обусловлено игровой моделью Майами и его ролью, но с развитие трешки, я думаю, в ближайшие годы на 20 - 22 очка Бэм спокойно выйдет.
просто этот результат показывает что сейчас абсолютно любой игрок любого статуса и роли в команде может побить абсолютно любой рекорд при удачном стечении обстоятельств - тебе надо лишь играть против сливающей сезон танкующей команды без защиты, чтобы твоя собственная команда на тебя играла и получить под 50 штрафных и все рекорд в кармане, поэтому значимость рекорда этим и обесценивается
Хотя вот смотрел я матч Кобе еще в 2006 году и ни разу не пересмотрел. Ибо это такое же убогое г.. было. Динозавры точно также вообще не защищались и Кобян бегал вокруг них и наваливал.