Чемпионат Франции. «Бурк» разгромил «Ле-Портель»
10 марта в чемпионате Франции прошел один матч.
«Ле-Портель» крупно проиграл «Бурку».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Монако – 19-2, Париж – 16-5, Нантер – 15-6, Страсбур – 14-6, Виллербан – 13-7, Ле-Ман – 13-8, Бурк – 13-8, Шоле – 12-9, Элан Шалон – 9-12, Дижон – 9-12, Нанси – 8-13, Булазак – 8-13, Лимож – 7-14, Гравлин-Дюнкерк – 6-15, Сен-Кантен – 4-17, Ле-Портель – 1-20.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
