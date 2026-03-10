0

Жоан Лапорта пообещал увеличить бюджет баскетбольной «Барселоны» в случае победы на выборах

Лапорта обещает увеличить бюджет баскетбольной «Барселоны» в следующем сезоне.

Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что в случае победы на выборах увеличит бюджет баскетбольного подразделения клуба в следующем сезоне. По информации Catalunya Radio, этот вопрос уже обсуждался с главным тренером Хавьером Паскуалем.

В текущем сезоне общий бюджет баскетбольной секции «Барселоны» составляет 40,2 миллиона евро, из которых 29,25 миллиона выделено на зарплаты игроков и тренерского штаба. Фонд оплаты труда после вычета налогов – около 14,5 миллиона.

Лапорта покинул пост президента в феврале, чтобы участвовать в выборах, которые пройдут 15 марта.

«Барселона» занимает восьмое место в Евролиге с результатом 17-13.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Марка Мундета в соцсети X
logoБарселона
logoчемпионат Испании
Хавьер Паскуаль
logoЕвролига
logoЖоан Лапорта
