«Селтикс» и «Наггетс» рассматривали вариант с подписанием Лонни Уокера по ходу сезона. У новобранца «Жальгириса» есть опция выхода в контракте

Лонни Уокер может вернуться в НБА по ходу сезона.

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, «Селтикс» и «Наггетс» рассматривали вариант с подписанием защитника (25 лет, 193 см) по ходу сезона-24/25.

Уокер решил присоединиться к «Жальгирису », но у него есть опция выхода в контракте, которую можно активировать до 18 февраля.

Лонни пытался пробиться в состав «Селтикс» в это межсезонье, но был отчислен из тренировочного лагеря. Уокер набирал 9,7 очка, реализуя 38,4% бросков из-за дуги в прошлом сезоне за «Бруклин».