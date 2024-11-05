«Селтикс» и «Наггетс» рассматривали вариант с подписанием Лонни Уокера по ходу сезона. У новобранца «Жальгириса» есть опция выхода в контракте
Лонни Уокер может вернуться в НБА по ходу сезона.
Как сообщает инсайдер Марк Стейн, «Селтикс» и «Наггетс» рассматривали вариант с подписанием защитника (25 лет, 193 см) по ходу сезона-24/25.
Уокер решил присоединиться к «Жальгирису», но у него есть опция выхода в контракте, которую можно активировать до 18 февраля.
Лонни пытался пробиться в состав «Селтикс» в это межсезонье, но был отчислен из тренировочного лагеря. Уокер набирал 9,7 очка, реализуя 38,4% бросков из-за дуги в прошлом сезоне за «Бруклин».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Блог Марка Стейна
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