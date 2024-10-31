«Хорнетс» напугали Ламело Болла при помощи клоуна
Ламело Болл испугался клоуна.
В четверг «Хорнетс» опубликовали в социальных сетях забавное видео. На нем ничего не подозревающий Болл идет по тренировочному центру клуба, напевая строчку из песни Big Sean «Blessings», и внезапно встречает аниматронного клоуна в натуральную величину.
«Парень, какого черта?» – кричит от испуга Болл и бьет клоуна по голове.
«Слишком рано для этого дерьма. У меня колотится сердце», – произносит игрок и падает на лестницу.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница «Шарлотт» в соцсети X
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