«Хорнетс» напугали Ламело Болла при помощи клоуна

Ламело Болл испугался клоуна.

В четверг «Хорнетс» опубликовали в социальных сетях забавное видео. На нем ничего не подозревающий Болл идет по тренировочному центру клуба, напевая строчку из песни Big Sean «Blessings», и внезапно встречает аниматронного клоуна в натуральную величину.

«Парень, какого черта?» – кричит от испуга Болл и бьет клоуна по голове.

«Слишком рано для этого дерьма. У меня колотится сердце», – произносит игрок и падает на лестницу.