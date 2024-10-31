Яо Мин покинул пост президента китайской баскетбольной ассоциации
Яо Мин проработал 7 лет в должности президента CBA.
Знаменитый центровой, член Зала славы баскетбола имени Нейсмита покинул административный пост.
Яо Мин получил должность в феврале 2017 года и был переизбран в декабре 2022.
За время работы бывшего баскетболиста мужская сборная Китая не смогла попасть в финальные стадии олимпийских баскетбольных турниров. Женские национальные команды заняли 5-е и 9-е места.
«Надеюсь, что все продолжат поддерживать китайский баскетбол вместе со мной», – сказал Яо Мин в официальном заявлении.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: INQUIRER.net
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