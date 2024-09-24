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Греческая лига заключила новый телевизионный контракт на 3 года и 20 миллионов евро

Греческая лига заключила новый телевизионный контракт.

Греческая общественная телекомпания ERT будет транслировать все матчи чемпионата Греции в течение следующих трех лет. Стороны подписали соглашение на сумму 20 миллионов евро.

По 6,5 миллиона будут распределены между 12 клубами за каждый из первых двух сезонов в контракте, еще 7 миллионов рассчитаны на третий год соглашения.

Известно, что чемпион сезона-24/25 получит 1 275 000 евро, а финалист – 1 175 000 евро. ERT также предложит некоторые рейтинговые бонусы, особенно клубам, не базирующимся в Афинах, которые включены в указанную выше сумму.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
телевидение
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