Греческая лига заключила новый телевизионный контракт на 3 года и 20 миллионов евро
Греческая лига заключила новый телевизионный контракт.
Греческая общественная телекомпания ERT будет транслировать все матчи чемпионата Греции в течение следующих трех лет. Стороны подписали соглашение на сумму 20 миллионов евро.
По 6,5 миллиона будут распределены между 12 клубами за каждый из первых двух сезонов в контракте, еще 7 миллионов рассчитаны на третий год соглашения.
Известно, что чемпион сезона-24/25 получит 1 275 000 евро, а финалист – 1 175 000 евро. ERT также предложит некоторые рейтинговые бонусы, особенно клубам, не базирующимся в Афинах, которые включены в указанную выше сумму.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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