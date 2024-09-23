WBD представила в суд 33-страничный доклад в рамках иска к НБА по правам на телетрансляции
Компания-владелец TNT судится с НБА по правам на телетрансляции.
Лига попросила суд отклонить иск в связи со слабой аргументацией и договорными обстоятельствами взаимоотношений с телеканалом.
20 сентября Warner Bros. Discovery предоставила суду 33-страничный доклад с целью избежать отклонения иска. Адвокаты компании указывают на разногласия в оценке прав телеканала на повторение предложения Amazon и саботаж переговоров со стороны НБА.
Если иск WBD не будет отклонен, то слушание ориентировочно состоится в апреле 2025 года.
TNT потеряет права на трансляции матчей НБА в сезоне-2025/26.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sportico
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости