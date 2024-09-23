WBD представила в суд 33-страничный доклад в рамках иска к НБА по правам на телетрансляции

Компания-владелец TNT судится с НБА по правам на телетрансляции.

Лига попросила суд отклонить иск в связи со слабой аргументацией и договорными обстоятельствами взаимоотношений с телеканалом.

20 сентября Warner Bros. Discovery предоставила суду 33-страничный доклад с целью избежать отклонения иска. Адвокаты компании указывают на разногласия в оценке прав телеканала на повторение предложения Amazon и саботаж переговоров со стороны НБА.

Если иск WBD не будет отклонен, то слушание ориентировочно состоится в апреле 2025 года.

TNT потеряет права на трансляции матчей НБА в сезоне-2025/26.