Би Джей Джонсон повышен до ассистента генерального менеджера «Нетс»
В офисе «Бруклина» новый ассистент генерального менеджера
Би Джей Джонсон, который начинает восьмой сезон в организации, был повышен до помощника генерального менеджера «Нетс».
В своей новой роли Джонсон будет руководить скаутской работой клуба. Он также продолжит курировать подготовку «Бруклина» к драфтам.
Специалист сыграл ведущую роль при выборе ряда перспективных игроков «Нетс», включая недавно повторно подписанного стартового центрового Ника Клэкстона (31-й пик в 2019 году).
Джонсон провел последних два сезона в качестве старшего директора «Бруклина» по скаутингу на университетском уровне и оценке игроков.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт «Бруклина»
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