Би Джей Джонсон повышен до ассистента генерального менеджера «Нетс»

В офисе «Бруклина» новый ассистент генерального менеджера

Би Джей Джонсон, который начинает восьмой сезон в организации, был повышен до помощника генерального менеджера «Нетс».

В своей новой роли Джонсон будет руководить скаутской работой клуба. Он также продолжит курировать подготовку «Бруклина» к драфтам.

Специалист сыграл ведущую роль при выборе ряда перспективных игроков «Нетс», включая недавно повторно подписанного стартового центрового Ника Клэкстона (31-й пик в 2019 году).

Джонсон провел последних два сезона в качестве старшего директора «Бруклина » по скаутингу на университетском уровне и оценке игроков.