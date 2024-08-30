Виталий Фридзон о новой должности в «Десне»: «Все знают, что я очень люблю баскетбол, кайфую от него. Но пора уже менять статус»

Виталий Фридзон стал играющим президентом «Десны»

Баскетболист рассказал о причинах решения, принятого после ухода из «Автодора ».

«Клубы суперлиги не рассматривал. Нет смысла, если могу помочь родному Брянску. Что касается Лиги ВТБ, то мне хватило Саратова во второй части прошлого сезона. Из-за тяжелых перелетов накопилась серьезная усталость. Если бы с предложением вышел клуб из Москвы или Петербурга, то, может быть, еще бы поиграл сезон. Все знают, что я очень люблю баскетбол, кайфую от него. Но пора уже менять статус. У меня давно была устная договоренность с губернатором Брянской области Александром Васильевичем Богомазом, что по окончании игровой карьеры я постараюсь помочь родному региону. Конкретика же появилась в сентябре прошлого года, когда мы с Сергеем Моней приехали на открытие нового спортивного комплекса в Брянске. Меня, честно, поразил его масштаб. Баскетбольная арена на 5 тысяч человек, два тренировочных зала, бассейн, гостиница, зал для MMA.

В ходе той поездки мы с губернатором обсудили возможные варианты развития баскетбола в области, и он предложил мне стать президентом «Десны». Я согласился», – заключил Фридзон .

В предстоящем сезона «Десна» дебютирует в Высшей лиге, третьем по силе дивизионе чемпионата России.