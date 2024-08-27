Демар Дерозан: «Мы можем никогда больше не увидеть того, что делал Джеймс Харден на пике»

Демар Дерозан восхищен периодом Джеймса Хардена в «Рокетс»

«Его отрезок в «Хьюстоне » был самым впечатляющим из того, что я видел. Это даже не видеоигра. Это был эпизод из Space Jam. Даже если ты не смотрел игру, то знал, что в статистическом протоколе будет что-то безумное. 40, 45 очков, 15 передач. Это было невероятно. При этом выглядело, как будто ему это ничего не стоит, никаких усилий.

Кобе Брайант – мой GOAT. Но то, что делал Харден на пике, мы больше никогда такого не увидим», – заключил Дерозан в подкасте.