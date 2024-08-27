Демар Дерозан: «Мы можем никогда больше не увидеть того, что делал Джеймс Харден на пике»
Демар Дерозан восхищен периодом Джеймса Хардена в «Рокетс»
«Его отрезок в «Хьюстоне» был самым впечатляющим из того, что я видел. Это даже не видеоигра. Это был эпизод из Space Jam. Даже если ты не смотрел игру, то знал, что в статистическом протоколе будет что-то безумное. 40, 45 очков, 15 передач. Это было невероятно. При этом выглядело, как будто ему это ничего не стоит, никаких усилий.
Кобе Брайант – мой GOAT. Но то, что делал Харден на пике, мы больше никогда такого не увидим», – заключил Дерозан в подкасте.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, Club 520 Podcast
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости