Кевин Макхэйл о Джейсоне Тейтуме и Джейлене Брауне: «Они очень сильно повзрослели. Горжусь ими»

Теги Бостон НБА Кевин Макхэйл НБА плей-офф Джейлен Браун Джейсон Тейтум Баскетбол

Кевин Макхэйл прокомментировал игру лидеров «Бостона».

Джейлен Браун и Джейсон Тейтум привели «Селтикс» к 18-му титулу чемпионов НБА.

«Они очень сильно повзрослели. Пару лет назад, когда у Тейтума не шел бросок, это было страшно. Он старался пройти двух игроков противника, бросал из плохих позиций, пытался прорываться, терял мяч на подходе к трехочковой и штрафной линии. Теперь он просто отдает передачи. Я был приятно удивлен.

Они следуют течению игры, не беспокоятся о цифрах. Течение игры диктует движение мяча. Браун и Тейтум больше не отталкиваются от цифр. Просто играют в правильный баскетбол. Горжусь ими», – заявил трехкратный чемпион НБА в составе «Бостона».

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