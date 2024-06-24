Кевин Макхэйл о Джейсоне Тейтуме и Джейлене Брауне: «Они очень сильно повзрослели. Горжусь ими»

Кевин Макхэйл прокомментировал игру лидеров «Бостона».

и привели «Селтикс» к 18-му титулу чемпионов НБА.

«Они очень сильно повзрослели. Пару лет назад, когда у Тейтума не шел бросок, это было страшно. Он старался пройти двух игроков противника, бросал из плохих позиций, пытался прорываться, терял мяч на подходе к трехочковой и штрафной линии. Теперь он просто отдает передачи. Я был приятно удивлен.

Они следуют течению игры, не беспокоятся о цифрах. Течение игры диктует движение мяча. Браун и Тейтум больше не отталкиваются от цифр. Просто играют в правильный баскетбол. Горжусь ими», – заявил трехкратный чемпион в составе « ».