Олег Мелещенко снова стал главным тренером словацкой «Искры»
Олег Мелещенко вновь возглавил словацкую «Искру».
Российский специалист Олег Мелещенко вернулся на пост главного тренера команды «Искра» из словацкого города Свит. Он уже работал в этом клубе в сезоне-2022/23 и привел его к победе в Кубке Словакии.
«Мы решили снова сделать ставку на сотрудничество с опытным тренером Олегом Мелещенко. Поскольку у нас будет молодая команда, на скамейке запасных нам нужен опыт, который предлагает Олег. Он знает словацких игроков нашей команды по клубному или национальному уровню, поэтому понимает, с кем будет работать», – сказал президент «Искры» Ян Дробны.
Мелещенко ранее руководил национальной сборной Словакии, а также «Химками», «Уралмашем», «Темп-СУМЗ» и «Локомотивом-Ростов».