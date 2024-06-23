Олег Мелещенко снова стал главным тренером словацкой «Искры»

Олег Мелещенко вновь возглавил словацкую «Искру».

Российский специалист вернулся на пост главного тренера команды «Искра» из словацкого города Свит. Он уже работал в этом клубе в сезоне-2022/23 и привел его к победе в Кубке Словакии.

«Мы решили снова сделать ставку на сотрудничество с опытным тренером Олегом Мелещенко. Поскольку у нас будет молодая команда, на скамейке запасных нам нужен опыт, который предлагает Олег. Он знает словацких игроков нашей команды по клубному или национальному уровню, поэтому понимает, с кем будет работать», – сказал президент «Искры» Ян Дробны.

Мелещенко ранее руководил национальной сборной Словакии, а также «Химками», «Уралмашем», «Темп-СУМЗ» и «Локомотивом-Ростов».