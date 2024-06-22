Владимир Гомельский о травмах у конкурентов: «Бостон» выиграл заслуженно и с большим преимуществом»
Владимир Гомельский считает, что «Бостон» заслуженно стал чемпионом НБА.
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид ранее намекнул, что удачным результатам «Селтикс» сильно способствуют проблемы со здоровьем у конкурентов.
«Если Эмбиид под словами «весь Восток» подразумевал себя Джулиуса Рэндла и Янниса Адетокумбо, то он сказал правду. Но «Бостон» выиграл сезон заслуженно и с большим преимуществом.
Теперь «Милуоки», «Никс», «Филадельфия» и «Индиана» должны напрячься, чтобы спихнуть «Бостон» с трона. Но это очень сложная задача», – написал эксперт в своей конференции.
Если смотреть путь Бостона к титулу, то два сезона назад он был более драматичен, но там у Бостона уже не хватало игроков на финал - многих сломали как раз Яннисы, так что тут долги вернулись.
P.S. Кажется Гомельский упоминал о своих предпочтениях в НБА, еще когда комментировал НБА в начале 90х, тогда это была - Филадельфия.