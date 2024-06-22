Владимир Гомельский о травмах у конкурентов: «Бостон» выиграл заслуженно и с большим преимуществом»

Теги Бостон Филадельфия НБА Владимир Гомельский НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Баскетбол

Владимир Гомельский считает, что «Бостон» заслуженно стал чемпионом НБА.

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид ранее намекнул, что удачным результатам «Селтикс» сильно способствуют проблемы со здоровьем у конкурентов.

«Если Эмбиид под словами «весь Восток» подразумевал себя Джулиуса Рэндла и Янниса Адетокумбо, то он сказал правду. Но «Бостон» выиграл сезон заслуженно и с большим преимуществом.

Теперь «Милуоки», «Никс», «Филадельфия» и «Индиана» должны напрячься, чтобы спихнуть «Бостон» с трона. Но это очень сложная задача», – написал эксперт в своей конференции.

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6 комментариев
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Так и не понял отношения местной публики к Гомельскому, он норм персонаж или неадекват?
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Дед конечно дементен, но, в данном конкретном случае, в чём он не прав?
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Ответ Перстень Уэстбрука
Так и не понял отношения местной публики к Гомельскому, он норм персонаж или неадекват?
видимо, подозревают начальную стадию деменции
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Ответ Перстень Уэстбрука
Так и не понял отношения местной публики к Гомельскому, он норм персонаж или неадекват?
Он глубоко разбирается в баскетболе. С поправкой на собственные приоритеты, но в данном случае он вряд ли субъективен.
Если смотреть путь Бостона к титулу, то два сезона назад он был более драматичен, но там у Бостона уже не хватало игроков на финал - многих сломали как раз Яннисы, так что тут долги вернулись.
P.S. Кажется Гомельский упоминал о своих предпочтениях в НБА, еще когда комментировал НБА в начале 90х, тогда это была - Филадельфия.
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Ответ Ruscello
Он глубоко разбирается в баскетболе. С поправкой на собственные приоритеты, но в данном случае он вряд ли субъективен. Если смотреть путь Бостона к титулу, то два сезона назад он был более драматичен, но там у Бостона уже не хватало игроков на финал - многих сломали как раз Яннисы, так что тут долги вернулись. P.S. Кажется Гомельский упоминал о своих предпочтениях в НБА, еще когда комментировал НБА в начале 90х, тогда это была - Филадельфия.
Предпочтениям в НБА свойственно меняться, если конечно вы не проживаете в каком-то определенном штате США. В разные времена может быть симпатична разная команда, ну и в НБА в целом не грех болеть за какого-то игрока, а не за команду. Все-таки цикл намного короче чем в том же футболе, вот посмотрел бы баскет впервые, начал болеть за условный Клипперс 2014 с полом и Гриффином, раз-раз и через два сезона это полностью другая команда, только название и осталось
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