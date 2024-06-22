Владимир Гомельский о травмах у конкурентов: «Бостон» выиграл заслуженно и с большим преимуществом»

Владимир Гомельский считает, что «Бостон» заслуженно стал чемпионом НБА.

Центровой «Филадельфии» ранее намекнул, что удачным результатам «Селтикс» сильно способствуют проблемы со здоровьем у конкурентов.

«Если Эмбиид под словами «весь Восток» подразумевал себя Джулиуса Рэндла и Янниса Адетокумбо, то он сказал правду. Но «Бостон» выиграл сезон заслуженно и с большим преимуществом.

Теперь «Милуоки», «Никс», « » и «Индиана» должны напрячься, чтобы спихнуть « » с трона. Но это очень сложная задача», – написал эксперт в своей конференции.