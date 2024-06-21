Пол Пирс: «Если мы победим во внутрисезонном турнире, то не поднимем баннер, а используем его в качестве коврика»

Теги Бостон Пол Пирс Лейкерс НБА Баскетбол

Пол Пирс язвительно отозвался о «Лейкерс».

Клуб из Лос-Анджелеса победил в первом в истории внутрисезонном турнире и отпраздновал победу поднятием баннера.

«Если мы победим во внутрисезонном турнире, то не будем поднимать баннер. Мы оставим это «Лейкерс». Можем использовать его в качестве коврика, положим его в коридоре или что-то вроде того», – посмеялся чемпион НБА 2008 года в составе «Селтикс».

«Бостон» обошел «Лейкерс» (18-17) по количеству титулов чемпиона НБА.

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12 комментариев
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За 30 лет у Селтикс два титула

В такой ситуации не стоит разбрасываться даже такими, как внутрисезонный 🤣
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Пока Бостон на коне, почему бы и не по язвить.)
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Жиденько, как всегда
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Ответ slatar99
За 30 лет у Селтикс два титула В такой ситуации не стоит разбрасываться даже такими, как внутрисезонный 🤣
Если быть точнее то с 1986 года 2 титула(почти за 40 лет)
+8
-1
+7
Дешёвый, низкопробный троллинг
+12
-6
+6
Глупый хейт, как миленькие все повесят.
Глупая бравада от пирса
+7
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+5
Эталонный троллинг
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-9
+1
А потом ещё спрашивают откуда у Бостона столько хейтеров.
В этом тысячелетии титулов меньше чем у Детройта мать вашу, а заносчивость и высокомерие буд-то на трипит вышли.
Не спорю, команда много к этому шла, но имея вводные не лучше (а во многом хуже) титул получили и Наггетс, и Бакс. Надеюсь в следующем году на бойню на востоке, там слишком много команд готовых к усилению и способных создавать проблемы кельтам.
А на что я очень сильно надеюсь, так это на усиление Денвера и финал между Наггетс и Селтикс.
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"Если мы победим во внутрисезонном турнире" - классическое сперва добейся
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