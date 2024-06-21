Пол Пирс: «Если мы победим во внутрисезонном турнире, то не поднимем баннер, а используем его в качестве коврика»
Пол Пирс язвительно отозвался о «Лейкерс».
Клуб из Лос-Анджелеса победил в первом в истории внутрисезонном турнире и отпраздновал победу поднятием баннера.
«Если мы победим во внутрисезонном турнире, то не будем поднимать баннер. Мы оставим это «Лейкерс». Можем использовать его в качестве коврика, положим его в коридоре или что-то вроде того», – посмеялся чемпион НБА 2008 года в составе «Селтикс».
«Бостон» обошел «Лейкерс» (18-17) по количеству титулов чемпиона НБА.
В такой ситуации не стоит разбрасываться даже такими, как внутрисезонный 🤣
Глупая бравада от пирса
В этом тысячелетии титулов меньше чем у Детройта мать вашу, а заносчивость и высокомерие буд-то на трипит вышли.
Не спорю, команда много к этому шла, но имея вводные не лучше (а во многом хуже) титул получили и Наггетс, и Бакс. Надеюсь в следующем году на бойню на востоке, там слишком много команд готовых к усилению и способных создавать проблемы кельтам.
А на что я очень сильно надеюсь, так это на усиление Денвера и финал между Наггетс и Селтикс.