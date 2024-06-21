Пол Пирс: «Если мы победим во внутрисезонном турнире, то не поднимем баннер, а используем его в качестве коврика»

Пол Пирс язвительно отозвался о «Лейкерс».

Клуб из Лос-Анджелеса победил в первом в истории внутрисезонном турнире и отпраздновал победу поднятием баннера.

«Если мы победим во внутрисезонном турнире, то не будем поднимать баннер. Мы оставим это « ». Можем использовать его в качестве коврика, положим его в коридоре или что-то вроде того», – посмеялся чемпион 2008 года в составе «Селтикс».

« » обошел «Лейкерс» (18-17) по количеству титулов чемпиона НБА.