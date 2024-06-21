«Уникаха» продлила сотрудничество с Хонатаном Баррейро на три года

Теги Уникаха чемпионат Испании Лига чемпионов Хонатан Баррейро Баскетбол

Хонатан Баррейро остается в «Уникахе».

27-летний испанский легкий форвард подписал с клубом трехлетнее соглашение. Баррейро провел в «Уникахе» три последних сезона. В последнем чемпионате Испании форвард набирал 3,8 очка и 2,5 подбора в среднем за матч.

«Его влияние на игру выходит за рамки цифр, его защитный талант, физическая сила и способность подбирать мяч делают его незаменимым в составе команды. Баррейро – неотъемлемая часть раздевалки, с которой он выиграл Кубок Испании в 2023 году и Лигу чемпионов в 2024», – сообщила пресс-служба «Уникахи».

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