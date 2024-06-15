Андрей Ведищев о будущем Секулича в «Локомотиве-Кубань»: «Пока нет финального решения»

Теги Локомотив-Кубань Андрей Ведищев Единая лига ВТБ Александер Секулич Баскетбол

Андрей Ведищев не исключает смену главного тренера «Локомотива-Кубань».

По словам президента краснодарцев, по данному вопросу пока не принято окончательное решение.

– Что касается трансферов, продления контрактов, то мы будем планомерно действовать, не спешить и вдумчиво подходить к каждой фамилии. Мое мнение, что у нас в конце сезона немного сломалась «химия». Нужно было больше использовать российских игроков и их потенциал.

– В связи с этим вопрос: Секулич на посту главного тренера остается?

– Вопрос пока преждевременный. Пока нет финального решения. Мы в процессе обсуждения, сможет ли этот тренер дальше вести команду так, как нужно клубу в нашей стратегии. То есть это под вопросом.

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