Ожидается, что «Майами» предложит Бэму Адебайо продление контракта

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«Майами» готов сохранить Бэма Адебайо на длительный срок.

Ожидается, что в это межсезонье центровой получит от «Хит» выгодное предложение о продлении контракта на длительный срок, сообщает The Miami Herald.

Адебайо – один из лучших оборонительных центровых в лиге, входящий в пятерку лучших оборонительных игроков по итогам голосования в каждом из последних пяти сезонов.

В сезоне-2023/24 Адебайо набирал 19,0 очка, 10,3 подбора, 3,9 передачи, 1,1 перехвата и 1,0 блок-шота в среднем за матч.

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