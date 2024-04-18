Чемпионат Турции. «Фенербахче» примет «Бешикташ»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдет один матч.
«Фенербахче» примет «Бешикташ».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 18 апреля, 19.30, «Улкер Спортс Арена»
Положение команд: Анадолу Эфес – 24-3, Фенербахче – 21-5, Бешикташ – 19-7, Каршияка – 19-8, Маниса – 14-13, Петким Спор – 14-13, Галатасарай – 13-14, Дарушафака – 12-15, Бююкчекмедже – 12-15, Бурсаспор – 12-15, Тюрк Телеком – 12-15, Бахчешехир – 11-16, Тофаш – 10-16, Меркезефенди – 10-17, Бодрумспор – 8-18, Самсунспор – 3-24.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.