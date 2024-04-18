Чемпионат Турции. «Фенербахче» примет «Бешикташ»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдет один матч.

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Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Анадолу Эфес – 24-3, Фенербахче – 21-5, Бешикташ – 19-7, Каршияка – 19-8, Маниса – 14-13, – 14-13, Галатасарай – 13-14, Дарушафака – 12-15, Бююкчекмедже – 12-15, Бурсаспор – 12-15, – 12-15, Бахчешехир – 11-16, Тофаш – 10-16, Меркезефенди – 10-17, Бодрумспор – 8-18, Самсунспор – 3-24.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.