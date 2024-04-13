Марк Поуп возглавил команду университета Кентукки

Университет Кентукки назначил Марка Поупа на пост главного тренера .

По информации ESPN, контракт рассчитан на 5 лет.

В 1996 году Поуп был капитаном команды Кентукки, которая стала чемпионом NCAA. Последние пять сезонов специалист провел во главе команды университета Бригам Янг.

Кентукки сенсационно проиграл Окленду в 1-м раунде Мартовского безумия NCAA. За последние пять лет у команды всего одна победа в матчах турниров .

, который возглавлял «Уайлдкэтс» с 2009 года, покинул команду и возглавил Арканзас.