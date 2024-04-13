Марк Поуп возглавил команду университета Кентукки
Университет Кентукки назначил Марка Поупа на пост главного тренера .
По информации ESPN, контракт рассчитан на 5 лет.
В 1996 году Поуп был капитаном команды Кентукки, которая стала чемпионом NCAA. Последние пять сезонов специалист провел во главе команды университета Бригам Янг.
Кентукки сенсационно проиграл Окленду в 1-м раунде Мартовского безумия NCAA. За последние пять лет у команды всего одна победа в матчах турниров NCAA.
Джон Калипари, который возглавлял «Уайлдкэтс» с 2009 года, покинул команду и возглавил Арканзас.