Девин Букер и Кевин Дюрэнт набрали 72 очка на двоих в победном матче с «Кливлендом»

«Финикс» обыграл «Кавальерс» со счетом 122:101.

Лучшими в составе «Санз» стали защитник и форвард .

На счету Букера 40 очков и 8 передач при 13 из 25 с игры, 5 из 9 трехочковых и 9 из 9 штрафных.

Дюрэнт набрал 32 очка, 6 подборов и 7 передач, реализовав 13 из 23 бросков с игры, 3 из 7 трехочковых и 3 из 4 штрафных.

« » поднялся на шестую строчку в Западной конференции с результатом 45-31.