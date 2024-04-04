Девин Букер и Кевин Дюрэнт набрали 72 очка на двоих в победном матче с «Кливлендом»

Теги Кливленд Финикс НБА Баскетбол - видео Кевин Дюрэнт Девин Букер Баскетбол

«Финикс» обыграл «Кавальерс» со счетом 122:101.

Лучшими в составе «Санз» стали защитник Девин Букер и форвард Кевин Дюрэнт.

На счету Букера 40 очков и 8 передач при 13 из 25 с игры, 5 из 9 трехочковых и 9 из 9 штрафных.

Дюрэнт набрал 32 очка, 6 подборов и 7 передач, реализовав 13 из 23 бросков с игры, 3 из 7 трехочковых и 3 из 4 штрафных.

«Финикс» поднялся на шестую строчку в Западной конференции с результатом 45-31.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий