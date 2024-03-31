Бруну Фернанду и Патрик Беверли чуть не устроили потасовку в матче «Атланта» – «Милуоки»

Бруну Фернанду и Патрик Беверли получили по техническому фолу за стычку.

Центровой «Атланты» Фернанду после данка спровоцировал защитника « » Беверли на толчок, но не стал развивать конфликт. Беверли перекрестился, после того как момент не привел к потасовке.

, известный своим взрывным характером, изображал скуку от данка и последующей провокации .

После пересмотра эпизода судьи выдали обоим участникам конфликта по техническому замечанию.

«Бакс» победили «Хокс» со счетом 122:113.