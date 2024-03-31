Бруну Фернанду и Патрик Беверли чуть не устроили потасовку в матче «Атланта» – «Милуоки»
Бруну Фернанду и Патрик Беверли получили по техническому фолу за стычку.
Центровой «Атланты» Фернанду после данка спровоцировал защитника «Милуоки» Беверли на толчок, но не стал развивать конфликт. Беверли перекрестился, после того как момент не привел к потасовке.
Бобби Портис, известный своим взрывным характером, изображал скуку от данка и последующей провокации Фернанду.
После пересмотра эпизода судьи выдали обоим участникам конфликта по техническому замечанию.
«Бакс» победили «Хокс» со счетом 122:113.