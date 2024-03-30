Патрик Беверли объяснил, почему доиграет сезон с разрывом связки: «Я должен выиграть чемпионат. Просто обязан»

Патрик Беверли произнес пафосную речь.

Разыгрывающий « » объяснил, почему доиграет сезон с разрывом связки запястья.

«В этом году я должен выиграть чемпионат. Просто обязан. Обязан. Вот так и никак иначе.

Для этого нужно приложить серьезное усилие. Все только начинается, впереди серьезная работа, и я не должно быть нытья... никаких чертовых оправданий. Иди и сделай это, Пэт.

Ментально я уже готов, мой настрой непоколебим, разум пуленепробиваем. Я еще никогда не делал этого, так иди и сокруши все прогнозы», – произнес .