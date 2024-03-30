Патрик Беверли объяснил, почему доиграет сезон с разрывом связки: «Я должен выиграть чемпионат. Просто обязан»

Теги Милуоки НБА Патрик Беверли Баскетбол

Патрик Беверли произнес пафосную речь.

Разыгрывающий «Милуоки» объяснил, почему доиграет сезон с разрывом связки запястья.

«В этом году я должен выиграть чемпионат. Просто обязан. Обязан. Вот так и никак иначе.

Для этого нужно приложить серьезное усилие. Все только начинается, впереди серьезная работа, и я не должно быть нытья... никаких чертовых оправданий. Иди и сделай это, Пэт.

Ментально я уже готов, мой настрой непоколебим, разум пуленепробиваем. Я еще никогда не делал этого, так иди и сокруши все прогнозы», – произнес Патрик Беверли.

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7 комментариев
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пошел по комнате дымок
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+19
ты ещё никогда не делал этого...так иди и сделай операцию
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+3
Петр - ты выбрал не ту команду... сказал Док и утер слезу умиления...
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+3
Тебя тупо никто опекать не будет, зато на других двойная нагрузка, вот и весь расклад.
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0
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🤡
+5
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+1
с травмой или без все равно бесполезен
+5
-4
+1
Ответ zastup
пошел по комнате дымок
Дымок окутал потолок
+2
-2
0
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