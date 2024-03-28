Судьи признали, что Пол Джордж сфолил на Келли Убре в концовке матча

Судьи признали, что допустили ошибку в концовке матча «Сиксерс» – «Клипперс».

После матча глава судейской бригады Кевин Скотт подтвердил, что сфолил на , который пытался пройти к кольцу во время последней атаки.

«На площадке в реальном времени судьи интерпретировали эпизод как вертикальный прыжок защитника. Тем не менее, при просмотре видео после матча мы заметили, что Джордж немного отклонился влево. Должен был быть зафиксирован фол», – сказал Скотт.

В результате «Сиксерс» проиграли « » со счетом 107:108.