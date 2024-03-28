Судьи признали, что Пол Джордж сфолил на Келли Убре в концовке матча

Теги Клипперс Филадельфия НБА судьи Пол Джордж Келли Убре Баскетбол

Судьи признали, что допустили ошибку в концовке матча «Сиксерс» – «Клипперс».

После матча глава судейской бригады Кевин Скотт подтвердил, что Пол Джордж сфолил на Келли Убре, который пытался пройти к кольцу во время последней атаки.

«На площадке в реальном времени судьи интерпретировали эпизод как вертикальный прыжок защитника. Тем не менее, при просмотре видео после матча мы заметили, что Джордж немного отклонился влево. Должен был быть зафиксирован фол», – сказал Скотт.

В результате «Сиксерс» проиграли «Клипперс» со счетом 107:108.

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Признали, все таки, сучки
+36
0
+36
Ответ Док Аксель
Для Сиксерс это слабое утешение. Судьи в который раз не свистят фолы на последних секундах матча, лишая команды побед. В ПО это может дорого стоить проигравшим из-за судейских таких ошибок.
Ага. А когда Эмбид на площадке за каждый касанию дают фол. Просто жизнь бумеранг как говорится
+17
-4
+13
Сучки. Что толку от того что они признали это?
+13
-2
+11
Судьи признали правоту Келли Убре
+6
-1
+5
но Убре их четко как в считалке посчитал)
+4
0
+4
Ответ Bunyod Turgunov
Ага. А когда Эмбид на площадке за каждый касанию дают фол. Просто жизнь бумеранг как говорится
Так такое не только с Филой произошло, но и другие команды страдали от подобных ошибок и запоздалых признаний судей после матча.
+5
-1
+4
Для Сиксерс это слабое утешение. Судьи в который раз не свистят фолы на последних секундах матча, лишая команды побед. В ПО это может дорого стоить проигравшим из-за судейских таких ошибок.
+3
0
+3
Фила сама отдала выигранный матч. Макси на ровном месте поскользнулся
+2
0
+2
Дичайшая ошибка, учитывая весь хаос посева на Западе. Огромный подарочек для ЛАК
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий