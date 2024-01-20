Тони Паркер заявил, что Луку Дончича пока нельзя рассматривать как кандидата на звание лучшего европейского баскетболиста всех времен

Теги Даллас Дирк Новицки Пау Газоль Дуэйн Уэйд Тони Паркер НБА Лука Дончич Баскетбол

Тони Паркер объяснил, почему Дончич пока не претендует на звание GOAT в Европе.

Легенда НБА Дуэйн Уэйд запустил подкаст The Why и пригласил для записи европейских звезд недавнего прошлого Дирка Новицки, Пау Газоля и Тони Паркера.

В какой-то момент Уэйд попросил гостей назвать лучшего европейского баскетболиста всех времен.

Новицки стал рассказывать о том, как ему нравятся действующие звезды из Европы, отметив экс-одноклубника по «Мэверикс» Луку Дончича.

«Я каждый день смотрю за тем, что делает Лука. Он еще долго будет упоминаться в подобных обсуждениях», – сказал Дирк.

Новицки прервал Паркер, который выразил мнение, что словенца пока нельзя сравнивать с немецким чемпионом НБА и считать кандидатом на звание GOAT.

«Лично я считаю, что претендовать можно лишь в том случае, если ты выиграл чемпионат. Мне нравятся споры по поводу величайшего. Постоянно говорим об этом с моим братом и друзьями. Постоянно спорим на эту тему. Сам я выигрывал чемпионат, и считаю, что если ты не знаешь, каково это, то не можешь быть частью таких обсуждений, не можешь быть кандидатом», – заявил француз.

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18 комментариев
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Йокича вообще будто предали забвению. Завистники.
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Вести разговоры о том, что Дончич является кандидатом, на лучшего европейского игрока в истории, когда одновременно с ним выступает в самом расцвете сил, чудо на паркете, тот, кто постоянно раздвигает границы невозможного - Йокич, это какая то шутка над логикой.
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Ответ Molzahn
Йокича вообще будто предали забвению. Завистники.
Ага. И Яниса)))
+33
-4
+29
Никола такой: "ну да, ну да, пошёл я на х..
+18
-4
+14
Ответ Molzahn
Йокича вообще будто предали забвению. Завистники.
Зачем переходить и смотреть оригинальную статью, когда можно набросить и назвать легенд завистниками и получить плюсы с участников новой секты
+14
-2
+12
Ответ Дмитрий Титов
Никола такой: "ну да, ну да, пошёл я на х..
скорее " я пошёл на ипподром"
+9
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Как можно всерьёз говорить о Дончиче, когда есть Йокич?
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+8
Ну так у Луки еще 10 лет карьеры впереди. Там и титул может взять, и не один.

Но «всех времен» пока рано рассуждать
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Ответ Валерий Колчанов
Ладно Йокича забыли, но Сабонис же
Сабас вообще в жюри сидеть должен. Он - Батя!!
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"Встретились как-то Дирк Новицки, Пау Газоль и Тони Паркер с Дуэном Вэйдом с накрашенными ногтями" - звучит, как начало какого-то анекдота.
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при живом-то Йокиче)))
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У Дончича исторически самая крутая траектория развития карьеры. Ему сейчас только 24, на 5 меньше чем Яннису и 4, чем Йокичу (который кстати даже не лучший игрок Сербии))). В Европе боженькой он стал ещё до драфта....
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Но Дончича уже подпирает Франц Вагнер, 22 года, Чемпион мира
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