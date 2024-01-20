Тони Паркер объяснил, почему Дончич пока не претендует на звание GOAT в Европе.

Легенда НБА Дуэйн Уэйд запустил подкаст The Why и пригласил для записи европейских звезд недавнего прошлого , и .

В какой-то момент Уэйд попросил гостей назвать лучшего европейского баскетболиста всех времен.

Новицки стал рассказывать о том, как ему нравятся действующие звезды из Европы, отметив экс-одноклубника по «Мэверикс» .

«Я каждый день смотрю за тем, что делает Лука. Он еще долго будет упоминаться в подобных обсуждениях», – сказал Дирк.

Новицки прервал Паркер, который выразил мнение, что словенца пока нельзя сравнивать с немецким чемпионом НБА и считать кандидатом на звание GOAT.

«Лично я считаю, что претендовать можно лишь в том случае, если ты выиграл чемпионат. Мне нравятся споры по поводу величайшего. Постоянно говорим об этом с моим братом и друзьями. Постоянно спорим на эту тему. Сам я выигрывал чемпионат, и считаю, что если ты не знаешь, каково это, то не можешь быть частью таких обсуждений, не можешь быть кандидатом», – заявил француз.