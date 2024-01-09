Аарон Гордон об обмене в «Наггетс»: «Я сомневался. Выбор стоял между «Портлендом», «Денвером», «Бостоном» и «Хьюстоном»

Аарон Гордон вспомнил обмен в «Денвер» по ходу сезона-2020/21.

«Я сомневался. Выбор стоял между « » с Дэймом, « », « и « ».

В «Рокетс» сказали, что дадут мне «ключи от машины»: «Мы дадим тебе возможность проявить себя. Посмотрим, как ты улучшишь свою игру». «Бостон» также был отличным вариантом – две молодые звезды, но именно «Денвер» казался идеальным местом.

Я почувствовал, что продлил свою карьеру. Мне не нужно было делать так много на паркете. Я по-прежнему выполнял, что умею, – защищался, подбирал, уходил в быстрый отрыв, открывался под кольцом, бросал 3-очковые со «своих» точек. А еще там были Джамал Мюррэй, Никола Йокич, Майкл Портер, Кей Си Пи, Джефф Грин. Так что эгоист внутри меня говорил: если окажусь в команде с этими парнями, мы просто не можем проиграть. Вот так я себя чувствовал», – вспомнил .

В сентябре 2021 года Гордон подписал c «Наггетс» контракт на 4 года и 86,6 млн долларов.