Дмитрий Матеранский: «YouTube удалил наш канал сегодня утром. Знаете, в истории NCAA было несколько случаев, когда результаты и целых турниров «отменяли»

Теги Turkish Airlines EuroLeague НБА Дмитрий Матеранский Баскетбол

Дмитрий Матеранский объявил о блокировке «Взял Мяч» на YouTube.

«YouTube удалил наш канал сегодня утром. Забавно, что первое видео на «Взял Мяч» вышло 6 января 2021 – как раз три года назад. Можно было сейчас, вспоминать сколько мы выложили видео и сколько миллионов просмотров набрали, грустить и подбирать жизнеутверждающие слова, чтобы всем поднять дух. Но я думаю о том, что за эти три года мы создали крутейшую команду и делаем качественный контент о баскетболе на русском языке. <...> Подписывайтесь на новый канал на YouTube.

Знаете, в истории NCAA было несколько случаев, когда результаты и целых турниров «отменяли». Это и Мичиганская «Fab Five», и команда U-Mass 1995 года (я все это рассказывал во «Взял Мяч Намедни»). Но разве это отменяет то, что и Крис Уэббер, и Джейлен Роуз и Маркус Кэмби сделали для баскетбола? То время, которое они провели в тренировочном зале и на площадке никак не удалить», – написал комментатор и ведущий в своем телеграм-канале.

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22 комментария
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*систематически нарушаешь закон о рекламе букмекеров*
*приводишь в защиту тупой бессвязный пример в духе цитат Стэтхема, который вообще не относится к нарушению*
+42
-7
+35
а жаль. итак о баскетболе мало говорят, либо это любительские ютуб каналы. парни создали баскетбольный продукт не уступающий телевидению. кому-то может не нравится, кому-то наоборот, но факт наличия в русскоязычном интернет пространстве места где говорят о баскетболе это круто.
+26
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+23
Имхо те кто рекламирует буков и казино, должны огребать на любой площадке. Особенно печально наблюдать, как люди явно не нуждающиеся в деньгах, сделавшие себе репутацию и аудиторию на интересном контенте, крутят слоты на стримах, зашквар тот еще, но 20 баксов это 20 баксов
+18
-5
+13
Ответ Донован хозяин НБА
*систематически нарушаешь закон о рекламе букмекеров* *приводишь в защиту тупой бессвязный пример в духе цитат Стэтхема, который вообще не относится к нарушению*
Букмекеры везде, а по поводу Взял мяч - шокирующе грустно. У меня сын спортшкольник в основном его и смотрел, как я в своё время Nba live по 7 ТВ.
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+9
Ответ Донован хозяин НБА
*систематически нарушаешь закон о рекламе букмекеров* *приводишь в защиту тупой бессвязный пример в духе цитат Стэтхема, который вообще не относится к нарушению*
Закон или правило? Так все годами нарушают.
Не говоря уже о том что на футболках и баннерах постоянно есть реклама буков. Тогда и обзоры/трансляции футбола надо закрывать и сносить клубам ютуб-каналы.
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Ответ lecterkillhomyuk
Чего это канал? Никогда не выпадал в рекомендациях
походу ты баскетом не интересуешься.
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А в чем план, помимо болтовни? Делать то же самое, получить блокировку на новом канале и так же переливать аудиторию на следующий?
Парни делают хорошие вещи для баскетбольного комьюнити, у них есть классные комментаторы и они искренне любят игру (спасибо ребята!), но их главные партнеры не слишком подходят под выбранную же площадку
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Ответ Light Yagami
Всем пофиг, чел. Нормальные ребята и без вас смотрят и наслаждаются баскетболом НБА.
е мае... причём тут это? в тебе зависть говорит?
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при всем уважении... шта?
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Ответ Владимир Кудрявцев
В VK продолжат функционировать. Сейчас это уже не такая проблема, как год-два назад
ВК неудобно во всем. Не сравнить с ютубом.
+7
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Чёт не видел сегодняшнего обзора в рекомендациях. Пару дней назад слышал про борьбу с рекламой букмекеров, чёт на "Взял мяч" тишина была про это. Сейчас обзор на запасном канале без рекламы букмекерской. Посмотрим как дальше будет.
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0
+1
Ответ totocash
а жаль. итак о баскетболе мало говорят, либо это любительские ютуб каналы. парни создали баскетбольный продукт не уступающий телевидению. кому-то может не нравится, кому-то наоборот, но факт наличия в русскоязычном интернет пространстве места где говорят о баскетболе это круто.
В VK продолжат функционировать. Сейчас это уже не такая проблема, как год-два назад
+3
-2
+1
Ответ -Q-MaR-
Имхо те кто рекламирует буков и казино, должны огребать на любой площадке. Особенно печально наблюдать, как люди явно не нуждающиеся в деньгах, сделавшие себе репутацию и аудиторию на интересном контенте, крутят слоты на стримах, зашквар тот еще, но 20 баксов это 20 баксов
Полагаю, либо ты рекламируешь этот зашквар, либо не существуешь вообще. На этом же живут всякие группы в вк со стримами матчей. Выбора нет, что поделать.
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а не было бы ли там ещё нарушения авторских прав? они же контент NBA использовали, насколько легально?
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Ответ M & M
е мае... причём тут это? в тебе зависть говорит?
Это известный специфический персонаж, не тратьте нервные клетки.
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Ответ Владимир Кудрявцев
В VK продолжат функционировать. Сейчас это уже не такая проблема, как год-два назад
на вк тоже запрещена реклама буков. хотя, смотря на прущий трафик, они могут закрыть на это глаза. всем пофиг на лудоманию
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обзоры игровых дней нба у них норм были
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Ответ AEZAKMI228
имхо тот кто умный не пойдет в казик, имхо им можно простить тк много делают для русского баскетбольного коммьюнити, ну и в конце концов они так зарабатывают
Ну такой себе аргумент, я полагаю, кто умный - не будет употреблять вещества, но это же не значит, что их можно рекламировать.
Другое дело, что реклама буков красуется на форме многих клубов в мире, и вот в этом лицемерие. Там можно, тут нельзя.
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