Дмитрий Матеранский: «YouTube удалил наш канал сегодня утром. Знаете, в истории NCAA было несколько случаев, когда результаты и целых турниров «отменяли»
Дмитрий Матеранский объявил о блокировке «Взял Мяч» на YouTube.
«YouTube удалил наш канал сегодня утром. Забавно, что первое видео на «Взял Мяч» вышло 6 января 2021 – как раз три года назад. Можно было сейчас, вспоминать сколько мы выложили видео и сколько миллионов просмотров набрали, грустить и подбирать жизнеутверждающие слова, чтобы всем поднять дух. Но я думаю о том, что за эти три года мы создали крутейшую команду и делаем качественный контент о баскетболе на русском языке. <...> Подписывайтесь на новый канал на YouTube.
Знаете, в истории NCAA было несколько случаев, когда результаты и целых турниров «отменяли». Это и Мичиганская «Fab Five», и команда U-Mass 1995 года (я все это рассказывал во «Взял Мяч Намедни»). Но разве это отменяет то, что и Крис Уэббер, и Джейлен Роуз и Маркус Кэмби сделали для баскетбола? То время, которое они провели в тренировочном зале и на площадке никак не удалить», – написал комментатор и ведущий в своем телеграм-канале.
*приводишь в защиту тупой бессвязный пример в духе цитат Стэтхема, который вообще не относится к нарушению*
Не говоря уже о том что на футболках и баннерах постоянно есть реклама буков. Тогда и обзоры/трансляции футбола надо закрывать и сносить клубам ютуб-каналы.
Парни делают хорошие вещи для баскетбольного комьюнити, у них есть классные комментаторы и они искренне любят игру (спасибо ребята!), но их главные партнеры не слишком подходят под выбранную же площадку
Другое дело, что реклама буков красуется на форме многих клубов в мире, и вот в этом лицемерие. Там можно, тут нельзя.