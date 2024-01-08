Дмитрий Матеранский: «YouTube удалил наш канал сегодня утром. Знаете, в истории NCAA было несколько случаев, когда результаты и целых турниров «отменяли»

Дмитрий Матеранский объявил о блокировке «Взял Мяч» на YouTube.

«YouTube удалил наш канал сегодня утром. Забавно, что первое видео на «Взял Мяч» вышло 6 января 2021 – как раз три года назад. Можно было сейчас, вспоминать сколько мы выложили видео и сколько миллионов просмотров набрали, грустить и подбирать жизнеутверждающие слова, чтобы всем поднять дух. Но я думаю о том, что за эти три года мы создали крутейшую команду и делаем качественный контент о баскетболе на русском языке. <...> Подписывайтесь на новый канал на YouTube.

Знаете, в истории NCAA было несколько случаев, когда результаты и целых турниров «отменяли». Это и Мичиганская «Fab Five», и команда U-Mass 1995 года (я все это рассказывал во «Взял Мяч Намедни»). Но разве это отменяет то, что и Крис Уэббер, и Джейлен Роуз и Маркус Кэмби сделали для баскетбола? То время, которое они провели в тренировочном зале и на площадке никак не удалить», – написал комментатор и ведущий в своем телеграм-канале.