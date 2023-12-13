Дуайт Ховард посетовал на то, что социальные сети и критика испортили ему карьеру
Бывший игрок НБА Дуайт Ховард считает, что социальные сети и негативно настроенные пользователи повлияли на развитие его карьеры в худшую сторону.
Ховард выложил в сети X видео со своими лучшими моментами на пике карьеры.
«Я был крутым парнем до того, как социальные сети вышли на первый план. Когда социальные сети вышли на первый план, они обратили их против меня, лол», – написал 8-кратный участник Матча звезд.
После обмена из «Орландо» в «Лейкерс» в 2012 году карьера Ховарда постепенно пошла на спад.
А Дюрант, так вообще не прочь с этими самыми хейтерами зарубиться в онлайн-поле.