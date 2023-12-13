Бывший игрок НБА Дуайт Ховард считает, что социальные сети и негативно настроенные пользователи повлияли на развитие его карьеры в худшую сторону.

Ховард выложил в сети X видео со своими лучшими моментами на пике карьеры.

«Я был крутым парнем до того, как социальные сети вышли на первый план. Когда социальные сети вышли на первый план, они обратили их против меня, лол», – написал 8-кратный участник Матча звезд.

После обмена из « » в «Лейкерс» в 2012 году карьера Ховарда постепенно пошла на спад.