«Тимбервулвз» выиграли 13 из 15 матчей и провели лучший месяц в истории всех команд, когда-либо базировавшихся в Миннесоте

« » завершила ноябрь с результатом 13-2 (86,7%).

Как информирует портал Opta Stats, это лучший месяц в истории всех организаций (минимум 15 игр), которые когда-либо базировались в штате – с учетом НХЛ и МЛБ.

Ранее лучший процент побед (81,3%) принадлежал «Миннеаполис Лейкерс» (13-3 в январе 1950-го и вновь в январе 1951-го) и хоккейной «Миннесоте Уайлд» (12-2-2 в апреле 2022-го).