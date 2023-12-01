«Тимбервулвз» выиграли 13 из 15 матчей и провели лучший месяц в истории всех команд, когда-либо базировавшихся в Миннесоте

Теги Миннесота Лейкерс Миннесота НБА Баскетбол

«Миннесота» завершила ноябрь с результатом 13-2 (86,7%).

Как информирует портал Opta Stats, это лучший месяц в истории всех организаций (минимум 15 игр), которые когда-либо базировались в штате – с учетом НХЛ и МЛБ.

Ранее лучший процент побед (81,3%) принадлежал «Миннеаполис Лейкерс» (13-3 в январе 1950-го и вновь в январе 1951-го) и хоккейной «Миннесоте Уайлд» (12-2-2 в апреле 2022-го).

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7 комментариев
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я думал недоживу до такого)
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Ответ Insamo217
я думал недоживу до такого)
Поздравляю)
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Ответ rabindradat
мало верилось в дуэт Таунс - Гобер, сколько критики было от видных экспертов...а оно во как! сработало!
Ну сработало или нет - ещё не понятяно. Мы ещё не видели их в плей-офф. А запад будет лютым вообще.
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Ответ Forza
Ну сработало или нет - ещё не понятяно. Мы ещё не видели их в плей-офф. А запад будет лютым вообще.
игра говорит за себя, даже не сколько результат. Без жёстких травм "тройки", будут среди четырех лучших на Западе до конца регулярки.
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мало верилось в дуэт Таунс - Гобер, сколько критики было от видных экспертов...а оно во как! сработало!
+1
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Ответ Forza
Ну сработало или нет - ещё не понятяно. Мы ещё не видели их в плей-офф. А запад будет лютым вообще.
По крайней мере, есть 5- 6 команд, реальных претендентов на финал. А там как карта ляжет. Окла не в списке.
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Ответ rabindradat
мало верилось в дуэт Таунс - Гобер, сколько критики было от видных экспертов...а оно во как! сработало!
Дело не в дуэте Таунс-Гобер. И разумеется Гобер не стоил тех активов, которые были за него отданы. +К Гоберу за исключением пары сезонов почти никогда не было претензий в регулярке. Не в регулярке вопрос.
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