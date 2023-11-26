Леброн Джеймс о матче в Кливленде: «Всегда очень приятно вернуться на этот паркет»

Форвард « » поделился ощущениями от возвращения на арену « ».

«Я провел здесь 11 лет, и, знаете, я никогда не забуду, как вернулся после выступления за «Майами» и выиграл чемпионат для этого клуба, для этого города, если не ошибаюсь, после 52-летнего перерыва. Сколько бы мне ни исполнилось лет, я всегда буду помнить этот момент.

Так что всегда очень приятно вернуться на этот паркет и посмотреть наверх, понимая, что являешься частью почти всех баннеров на этой арене. Но баннер номер один — тот, который находится посередине», – сказал Джеймс.