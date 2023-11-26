Леброн Джеймс о матче в Кливленде: «Всегда очень приятно вернуться на этот паркет»

Теги Кливленд Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс поделился ощущениями от возвращения на арену «Кливленда».

«Я провел здесь 11 лет, и, знаете, я никогда не забуду, как вернулся после выступления за «Майами» и выиграл чемпионат для этого клуба, для этого города, если не ошибаюсь, после 52-летнего перерыва. Сколько бы мне ни исполнилось лет, я всегда буду помнить этот момент. 

Так что всегда очень приятно вернуться на этот паркет и посмотреть наверх, понимая, что являешься частью почти всех баннеров на этой арене. Но баннер номер один — тот, который находится посередине», – сказал Джеймс.

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1 комментарий

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6LACK
Леброну вот нравится паркет в Кливленде
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+5
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