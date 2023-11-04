Джей Джей Редик: «Во внутрисезонном турнире НБА победит команда, у которой больше всего психов в составе»

Теги Голден Стэйт Крис Пол Джей Джей Редик НБА Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт Джей Джей Редик назвал качество, которое может сыграть ключевую роль при определении нового внутрисезонного турнира лиги.

«Во внутрисезонном турнире НБА победит команда, у которой больше всего психов в составе. Да, я так и сказал.

Скажем, Крису Полу не нужны дополнительные поводы быть конкурентоспособным и стремиться к победе. Он и без того просыпается с мыслями об этом. Некоторые команды и некоторые игроки просто так устроены. У всего, что они делают, есть цель.

НБА очень быстро отсеивает неконкурентоспособных товарищей. И мне кажется, что новый турнир – это еще одна возможность для помешанных на соревновательности людей подняться на вершину», – считает Реддик.

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2 комментария

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vzi
Поставил бы на Мемфис, но глав псих в клетке на 19 матче еще. ;)
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+4
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Алексей Никишин
Шарлот? Хотя там вроде психов разогнали, но никогда не знаешь, что другие выкинут.
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