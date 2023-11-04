Бывший игрок НБА, ныне эксперт назвал качество, которое может сыграть ключевую роль при определении нового внутрисезонного турнира лиги.

«Во внутрисезонном турнире НБА победит команда, у которой больше всего психов в составе. Да, я так и сказал.

Скажем, не нужны дополнительные поводы быть конкурентоспособным и стремиться к победе. Он и без того просыпается с мыслями об этом. Некоторые команды и некоторые игроки просто так устроены. У всего, что они делают, есть цель.

НБА очень быстро отсеивает неконкурентоспособных товарищей. И мне кажется, что новый турнир – это еще одна возможность для помешанных на соревновательности людей подняться на вершину», – считает Реддик.

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