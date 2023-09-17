Экс-игрок НБА Уилли Коули-Стайн объяснил свое решение перебраться в Европу, где он стал игроком «Варезе».

«Когда решил перебраться в Италию, не строил иллюзий и решил обойтись без ожиданий. Всякое бывает, не хотелось быть разочарованным.

Но в « » я нашел отличную организацию, отличный коллектив. Мне все нравится. Предпочел Европу, потому что здесь более тактический стиль игры по сравнению с НБА, где играют 1 на 1. Это обусловлено желанием баскетболистов делать хорошую статистику. В Европе же важен каждый матч, каждое владение. Не так, как в НБА, где все 82 матча одинаковые», – сказал Коули- .