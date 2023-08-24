Джейсон Тейтум сделал становую тягу 225 кг на 5 повторений

Легкий форвард « » продемонстрировал силовые показатели, готовясь к предстоящему сезону.

Тейтум сделал становую тягу 225 килограммов на пять повторений с трэп-грифом.

Звезда сборной Японии не сыграет на домашнем ЧМ. Руи Хатимуру годами травят на родине, хотя он был знаменосцем на Олимпиаде

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