Джейсон Тейтум сделал становую тягу 225 кг на 5 повторений
Легкий форвард «Бостона» Джейсон Тейтум продемонстрировал силовые показатели, готовясь к предстоящему сезону.
Тейтум сделал становую тягу 225 килограммов на пять повторений с трэп-грифом.
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