Джейсон Тейтум сделал становую тягу 225 кг на 5 повторений

Теги Бостон НБА видео Джейсон Тейтум Баскетбол

Легкий форвард «Бостона» Джейсон Тейтум продемонстрировал силовые показатели, готовясь к предстоящему сезону.

Тейтум сделал становую тягу 225 килограммов на пять повторений с трэп-грифом.

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6 комментариев

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Anttii
Ответ noke
Здорово, конечно. Но не сделал он становую тягу на 225 кг. Становая тяга с земли.
с его то ростом можно и простить
+4
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+3
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noke
Здорово, конечно. Но не сделал он становую тягу на 225 кг. Становая тяга с земли.
+4
-2
+2
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Mr.BadGuy
Ответ noke
Здорово, конечно. Но не сделал он становую тягу на 225 кг. Становая тяга с земли.
С земли и с прямым грифом. полтийник смело можно скидывать
+1
0
+1
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saner-s88
Нормальный результат для про-спортсмена весом за 100 кг
0
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Light Yagami
Дни ног пропускал явно JT.
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