«Лейкерс» следят за ситуацией вокруг Кевина Лава

« » следят за ситуацией вокруг форварда « » , пишет Los Angeles Times.

Чемпион НБА-2016 станет свободным агентом.

Не исключен вариант, при котором Лав вернется в «Хит» на 1-летний контракт.

В плей-офф-2023 34-летний форвард набирал 6,9 очка, 5,6 подбора и 1,2 передачи за игру при 37,5% из-за дуги.

50 главных свободных агентов НБА-2023

Харден не будет свободным агентом, он требует обмен! Рынок игроков НБА разогрелся еще до открытия