«Лейкерс» следят за ситуацией вокруг Кевина Лава

Теги возможные переходы Лейкерс Майами НБА Кевин Лав Баскетбол

«Лейкерс» следят за ситуацией вокруг форварда «Майами» Кевина Лава, пишет Los Angeles Times.

Чемпион НБА-2016 станет свободным агентом.

Не исключен вариант, при котором Лав вернется в «Хит» на 1-летний контракт.

В плей-офф-2023 34-летний форвард набирал 6,9 очка, 5,6 подбора и 1,2 передачи за игру при 37,5% из-за дуги.

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