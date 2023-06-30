«Лейкерс» следят за ситуацией вокруг Кевина Лава
«Лейкерс» следят за ситуацией вокруг форварда «Майами» Кевина Лава, пишет Los Angeles Times.
Чемпион НБА-2016 станет свободным агентом.
Не исключен вариант, при котором Лав вернется в «Хит» на 1-летний контракт.
В плей-офф-2023 34-летний форвард набирал 6,9 очка, 5,6 подбора и 1,2 передачи за игру при 37,5% из-за дуги.
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