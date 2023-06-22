Тиктокеру без баскетбольного опыта удалось выставить свою кандидатуру на драфт НБА

21-летний тиктокер Джордан Хабер, не игравший в баскетбол ни в школе, ни в университете, нашел лазейку в коллективном соглашении НБА, которая позволила ему выставить свою кандидатуру на предстоящий драфт.

«Я поспорил с друзьями, и я попал на драфт НБА. Думаю, они такие: «Кто этот парень? Как он нашел лазейку и попал на драфт? Этого не должно было случиться». Но да, после всех этих официальных электронных писем я стал Джорданом Хабером, участником драфта НБА 2023 года, который скоро станет игроком, не выбранным на драфте», – рассказал выпускник Университета Флориды.

Изучив коллективное соглашение, Хабер обнаружил, что из-за возраста и статуса недавнего выпускника колледжа у него есть возможность выставиться на драфт. Он прошел весь процесс подачи документов и стал одним из 300 участников драфта-2023.

Хабер также отметил, что является болельщиком «Майами».

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