Тиктокеру без баскетбольного опыта удалось выставить свою кандидатуру на драфт НБА

Теги НБА драфт НБА Баскетбол

21-летний тиктокер Джордан Хабер, не игравший в баскетбол ни в школе, ни в университете, нашел лазейку в коллективном соглашении НБА, которая позволила ему выставить свою кандидатуру на предстоящий драфт.

«Я поспорил с друзьями, и я попал на драфт НБА. Думаю, они такие: «Кто этот парень? Как он нашел лазейку и попал на драфт? Этого не должно было случиться». Но да, после всех этих официальных электронных писем я стал Джорданом Хабером, участником драфта НБА 2023 года, который скоро станет игроком, не выбранным на драфте», – рассказал выпускник Университета Флориды.

Изучив коллективное соглашение, Хабер обнаружил, что из-за возраста и статуса недавнего выпускника колледжа у него есть возможность выставиться на драфт. Он прошел весь процесс подачи документов и стал одним из 300 участников драфта-2023.

Хабер также отметил, что является болельщиком «Майами».

Не только Вембаньяма. Кто еще вышел на драфт НБА-2023

Его называли новым Дюрэнтом, а теперь могут не выбрать на драфте. Эмони Бэйтс испортил карьеру при помощи родителей

Вембаньяма – самый очевидный первый пик драфта? Для букмекеров – точно

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Archer_Great
Так Рома Сприкут объяснял в своей ликбез-статье про Драфт, что де-юре туда может выставиться любой желающий, соответствующий определенным критериям. Более того, если память не изменяет, по достижении 21/22 лет каждый парень автоматически попадает на драфт, даже не подавая документы
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Archer_Great
Ответ DevilBrO
Угу, майами
не, Хит потом подпишут, когда он получит статус undrafted)
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DevilBrO
Ответ Tim Timson
надеюсь выберут)
Угу, майами
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rembrandao
Добро пожаловать в Майами Хит
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Перстень Уэстбрука
Ответ DevilBrO
Угу, майами
И в след ПО будет разрывать)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tim Timson
надеюсь выберут)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марсель Объелся
Ответ Archer_Great
Так Рома Сприкут объяснял в своей ликбез-статье про Драфт, что де-юре туда может выставиться любой желающий, соответствующий определенным критериям. Более того, если память не изменяет, по достижении 21/22 лет каждый парень автоматически попадает на драфт, даже не подавая документы
Драфт это же по английски призыв. Вот и получается, что 21-22 года это призывной возраст на службу в НБА) И под призыв может попасть каждый
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий