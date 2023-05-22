Иван Новчич покинул пост генменеджера «Локомотива-Кубань»

Теги Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Баскетбол

«Локомотив-Кубань» объявил об уходе Ивана Новчича с поста генерального менеджера команды.

Об этом сообщила пресс-служба клуба в официальном телеграм-канале.

«Спасибо, Иван! ПБК «Локомотив-Кубань» благодарит генерального менеджера Ивана Новчича за сезон и желает удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в заявлении.

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