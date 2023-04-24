Открылось голосование болельщиков за MVP и символические сборные сезона-2022/23 Евролиги

Каждый зритель может принять участие в голосовании за символические сборные Евролиги сезона-2022/23.

Голосование пройдет до 11 утра по московскому времени 11 мая.

Каждый фанат может выбрать пятерых лучших баскетболистов сезона вне зависимости от игровых позиций.

Игрок с наибольшим количеством голосов попадет в первую символическую сборную и будет объявлен MVP сезона, следующие девять баскетболистов сформируют первую и вторую сборные соотвественно.

Голоса фанатов будут наравне распределены (25%) с выборами тренеров, капитанов команд и представителей медиа.

Принять участие можно по ссылке.

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