Крис Мюррэй, брат Кигана Мюррэя, примет участие в драфте НБА

Защитник Iowa Hawkeyes Крис Мюррэй принял решение выставить свою кандидатуру на драфт 2023.

Крис – брат-близнец защитника « » . Они вместе играли за Hawkeyes, когда Киган решил участвовать в драфте 2022.

В минувшем розыгрыше NCАА Крис набирал 20,2 очка и 7,9 подбора в среднем за игру.

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