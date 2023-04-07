Крис Мюррэй, брат Кигана Мюррэя, примет участие в драфте НБА
Защитник Iowa Hawkeyes Крис Мюррэй принял решение выставить свою кандидатуру на драфт НБА 2023.
Крис – брат-близнец защитника «Сакраменто» Кигана Мюррэя. Они вместе играли за Hawkeyes, когда Киган решил участвовать в драфте 2022.
В минувшем розыгрыше NCАА Крис набирал 20,2 очка и 7,9 подбора в среднем за игру.
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