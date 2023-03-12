Дрэймонд Грин о промахе на последней секунде: «Был готов исполнить танец Сэма Кэсселла. Сэкономил 50 000 долларов»

Теги Голден Стэйт Сэм Кэсселл Милуоки НБА Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин пошутил по поводу своего промаха на последней секунде основного времени матча против «Милуоки» (125:116 ОТ).

«Я промахнулся, но мы сумели разобраться с ними в овертайме. Думал, что попаду. Вероятно, мне удалось сэкономить 50 000 долларов, потому что я уже был готов исполнить танец. Рад, что мы все же одержали победу, и я сохранил деньги.

Безусловно, это был бы танец Сэма Кэсселла по всей площадке. Я собирался исполнить его. Мне нельзя сейчас тратить деньги, но я сделал бы это», – заявил Грин.

«Голден Стэйт» – короли трехочковых. Но, лишь отказавшись от них, команда сумела закрепиться в зоне плей-офф

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