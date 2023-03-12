Дрэймонд Грин о промахе на последней секунде: «Был готов исполнить танец Сэма Кэсселла. Сэкономил 50 000 долларов»
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин пошутил по поводу своего промаха на последней секунде основного времени матча против «Милуоки» (125:116 ОТ).
«Я промахнулся, но мы сумели разобраться с ними в овертайме. Думал, что попаду. Вероятно, мне удалось сэкономить 50 000 долларов, потому что я уже был готов исполнить танец. Рад, что мы все же одержали победу, и я сохранил деньги.
Безусловно, это был бы танец Сэма Кэсселла по всей площадке. Я собирался исполнить его. Мне нельзя сейчас тратить деньги, но я сделал бы это», – заявил Грин.
«Голден Стэйт» – короли трехочковых. Но, лишь отказавшись от них, команда сумела закрепиться в зоне плей-офф
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