Леброн Джеймс: «Хочу, чтобы парни насладились перерывом , но не стоит разъединяться на 100 процентов»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс обратился к партнерам по команде в преддверии перерыва, связанного с Матчем всех звезд.

«Да, нам еще предстоит много работы. Каждый матч будет тяжелым. Мы знаем, какой рывок нам нужно совершить.

Я хочу, чтобы парни насладились перерывом , но не стоит разъединяться на 100 процентов, потому что мы хотим вернуться и продолжить дело», – сказал Леброн.

Леброн побил вечный рекорд Карима. Но это чуть ли не единственное, в чем он превзошел великого центрового

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2 комментария

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Antosha-grisha
Ответ пашу
Про какое дело он говорит? Главная задача на сезон выполнена - рекорд Карима побит. Реальных турнирных же задач у Лейкерс нет. Глобально нет разницы, когда они пойдут отдыхать, до плей-ин или после. В принципе, это и в начале сезона было всем понятно
Как ни странно , они могут очень сильно удивить после перерыва на АСГ , их календарь позволяет им это сделать. Со всеми прямыми конкурентами будут играть по 2 раза.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
пашу
Про какое дело он говорит? Главная задача на сезон выполнена - рекорд Карима побит. Реальных турнирных же задач у Лейкерс нет. Глобально нет разницы, когда они пойдут отдыхать, до плей-ин или после.
В принципе, это и в начале сезона было всем понятно
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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