Леброн Джеймс: «Хочу, чтобы парни насладились перерывом , но не стоит разъединяться на 100 процентов»
Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс обратился к партнерам по команде в преддверии перерыва, связанного с Матчем всех звезд.
«Да, нам еще предстоит много работы. Каждый матч будет тяжелым. Мы знаем, какой рывок нам нужно совершить.
Я хочу, чтобы парни насладились перерывом , но не стоит разъединяться на 100 процентов, потому что мы хотим вернуться и продолжить дело», – сказал Леброн.
Леброн побил вечный рекорд Карима. Но это чуть ли не единственное, в чем он превзошел великого центрового
В принципе, это и в начале сезона было всем понятно