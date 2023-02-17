Леброн Джеймс: «Хочу, чтобы парни насладились перерывом , но не стоит разъединяться на 100 процентов»

Лидер « » обратился к партнерам по команде в преддверии перерыва, связанного с Матчем всех звезд.

«Да, нам еще предстоит много работы. Каждый матч будет тяжелым. Мы знаем, какой рывок нам нужно совершить.

Я хочу, чтобы парни насладились перерывом , но не стоит разъединяться на 100 процентов, потому что мы хотим вернуться и продолжить дело», – сказал Леброн.

Леброн побил вечный рекорд Карима. Но это чуть ли не единственное, в чем он превзошел великого центрового